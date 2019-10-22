Сколько стоят продукты и услуги в регионах

В Украине самые низкие цены в Тернопольской области. Там дешевле всего по стране стоит хлеб, мясо, молоко, овощи и крупы.

Самый дешевый бензин продают в Черниговской области. Сигареты - в Запорожской, пишет "Сегодня".

Автор: Сегодня Самая большая разница между регионами в стоимости хлеба. В Киевской области стоит на 56% дороже, чем в Тернопольской.

Наибольшие цены в Киеве. Стоят дороже всего не только продукты, но и, например, аренда жилья. Цены в 1,5-2 раза выше, чем в других регионах.

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Как правило, цены ниже в тех областях, где маленькие зарплаты. В то же время в Волынской и Житомирской областях, где заработки невысоки, дорого продают лекарства. В Ивано-Франковской области - бензин, а в Луганской - сливочное масло.

Самая большая разница между регионами в стоимости хлеба. В Киевской области стоит на 56% дороже, чем в Тернопольской. Наименьшая разница в стоимости сигарет - в Донецкой области стоят на 3% дороже, чем в Запорожской области.

До конца года будет дорожать хлеб и крупы. Больше всего в цене вырастет гречка. Цена может подскочить до 30 грн/кг.