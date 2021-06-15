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вторник, 15 июня 2021 18:53

Украина обошла Израиль и Россию в рейтинге устойчивого развития ООН

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Украина обошла Израиль и Россию в рейтинге устойчивого развития ООН
Украина заняла 36 место в рейтинге устойчивого развития. Фото: pexels.com

Украина поднялась на девять позиций в ежегодном рейтинге устойчивого развития.

Страна заняла 36-е место среди 165 государств. Рейтинг устойчивого развития публикует ООН и фонд Bertelsmann, сообщает "Ліга".

Рейтинг оценивает устойчивое развитие страны в экономической, социальной и экологической сферах. Ни по одной из базовых целей Украина не ухудшила свои позиции. Наибольший прогресс показала в достижении цели "повсеместной ликвидации бедности во всех ее формах".

В рейтинге Украина опередила Израиль, Грецию, Люксембург и Россию.

Выше всего в рейтинге Финляндия, Швеция, Дания, Германия и Бельгия.

Впервые с 2015 года средний глобальный показатель индекса оказался ниже показателя предыдущего года.

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"Снижение обусловлено ростом уровня бедности и безработицы после вспышки пандемии Covid-19. Пока царит эпидемия, не может быть устойчивого развития и экономического подъема", - говорится в отчете.

Украина заняла 74-е место в рейтинге индекса человеческого развития. По сравнению с 2019-м страна поднялась на 14 позиций. Всего в рейтинге рассматривались 189 стран. Над этим ежегодным отчетом работает ООН. Эксперты анализируют продолжительность жизни граждан, их образование и уровень доходов.

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