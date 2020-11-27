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пятница, 27 ноября 2020 01:05

Украина не получила более 3 млрд долларов от международных организаций

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Украина не получила более 3 млрд долларов от международных организаций
Украина не получила более 3 млрд долларов. Фото: epravda.com.ua

Украина недополучила более $3 млрд от международных финансовых организаций.

"У нас бюджет, который принимался (изменения в бюджет на 2020 год - ред.) в Раде в апреле предусматривал поступления средств от международных финансовых организаций в объеме более 6 млрд долларов. Сейчас реально мы не получили более 3 млрд долларов. По разным причинам.

В частности, из-за непринятия законов вовремя, и из-за решения судей", - сказал министр финансов Сергей Марченко в эфире "Право на власть".

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Однако правительство имеет "план на случай событий А, Б и В - как мы действуем, как завершить этот год, чтобы мы профинансировали все расходы, предусмотренные в бюджете, по максимуму".

"Не хочу вас обманывать. Не все у нас так просто. Есть задержки, сложности ... И мы думаем, как закрыть этот месяц, как финансировать следующий. Ситуация непростая, абсолютно непростая", повторил Марченко в интервью ВВС News Украина.

На 2020 год бюджетом предусматривались заимствования в размере 457 млрд гривен. Это внутренние и внешние заимствования.

Планировалось, что от МВФ удастся привлечь около 3,5 млрд долларов в этом году. Это должно разблокировать финансирование Всемирного банка - еще до миллиарда.

Также в планах получить макрофинансовую помощь от ЕС 500 млн евро плюс 1,2 миллиарда евро, которые мы можем получить дополнительно.

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