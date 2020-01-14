Украина начала зарабатывать на медицинском туризме

Фото: Artur Tumasjan/Unsplash

Украина в 2019 году заработала на медицинском туризме $182 млн. За год приняла около 65 тыс. пациентов из-за рубежа. По словам вице-президента Украинской ассоциации медицинского туризма Игоря Торского, в 2018 году для лечения в Украину приехали около 60 тыс. иностранцев.

"Медицинские туристы в 2018 году тратили в среднем $2500 за одну поездку, тогда как в 2019 году эта сумма увеличилась и составила около $2800 за поездку, — говорит он.

Что касается географии въездного медицинского туризма, к нам едут люди из Израиля, Испании, Италии, Бахрейна, Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Казахстана, Грузии и Узбекистана, пишет издание "Дело".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Печень – 855 тыс., сердце – 535 тыс. грн: установили цены на пересадку органов

По словам Марины Радової, главы Управления туризма КГГА, пациенты из других стран едут к нам благодаря развитым репродуктологии, реабилитации, пластической хирургии, стоматологии, кардиохирургии и лечению болезней зрения. Поэтому столичные чиновники в кооперации со львовскими коллегами проведут в апреле форум медтуризма — Global Healthcare Travel Forum — что, по оценкам, позволит увеличить количество медтуристов на 10–15%. Мероприятие пройдет в Киеве, Львове и Трускавце.

С 1 апреля 2020-го заработает программа медицинских гарантий для населения для всех видов помощи – первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств. В бюджете-2020 на это заложили 72 млрд грн. Программу будут финансировать через Национальную службу здоровья Украины.