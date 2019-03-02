Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко

Металлургия является одной из приоритетных отраслей для экономики Украины, которая призвана решить одну из главных задач – борьбу с бедностью, заявил президент Украины Петр Порошенко, открывая новый цех на Мариупольском металлургическом заводе Ильич-Сталь в Мариуполе.

"Борьба с бедностью – это наш второй фронт", – сказал президент, сообщают "Факты".

Порошенко отметил, что на металлургических предприятиях растет средняя заработная плата, и на заводе в Мариуполе она составляет около 18 тыс. грн.

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Повышение зарплаты способствует тому, что украинцы возвращаются из металлургических заводов Словакии в Украину.

"Металлургия является одной из ключевых отраслей, наряду с АПК, инфраструктурой и туризмом, в которых Украина может быть мировым лидером", – подчеркнул глава государства.

Фото: "Факты"