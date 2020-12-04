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пятница, 04 декабря 2020 20:17

Украина использовала два миллиарда кубометров газа

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Украина использовала два миллиарда кубометров газа
В этом году Украина подошла к отопительному сезону с рекордными запасами газа, но треть из них принадлежат иностранцам. Фото: Facebook

С начала отопительного сезона 2020-2021 годов Украина использовала более 2 млрд куб. м газа из рекордных запасов в 28,44 млрд куб. м.

По состоянию на конец ноября запасы составляли 26,3 млрд куб. м, что на 27% больше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

Отмечается, что иностранные трейдеры сохраняют в режиме Таможенный склад 9 млрд куб. м газа, что в 3,7 раза больше, чем годом ранее. При этом, компании-резиденты хранят в режиме Таможенный склад 1 млрд куб. м, что в 4,3 раза меньше, чем в 2019 году.

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"Услуги отбора заказывают отечественные компании. Иностранцы в основном продолжают сохранять накопленный газ в ожидании благоприятной конъюнктуры рынка. Хотя некоторые из них начали реализацию газа внутри Украины. Однако, если ситуация кардинально не изменится, мы выйдем из отопительного сезона 2020/2021 с достаточно высокими запасами газа в ПХГ, в частности, европейских заказчиков", - рассказал председатель Укртрансгаза Сергей Перелома.

Украина начала отбор газа из хранилищ 20 октября.

Тарифы подавляющего большинства облгазов на поставку газа значительно возрастут. В среднем повышение произойдет на уровне 80%. Предполагается, что в 20 компаниях тарифы вырастут на 12-183%.

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