Украина будет судиться из-за газа из Центральной Азии. Фото: "Економічна правда"

Украина готова подать иск на Газпром в международный арбитраж из-за блокировки транзита газа из Центральной Азии.

"Речь идет о десятках миллиардов кубических метров. Газ из Центральной Азии сам по себе может заполнить всю украинскую газотранспортную систему", - сказал в интервью Financial Times председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко.

Он сообщил, что Нафтогаз готовит официальные запросы на получение разрешения на транспортировку газа по трубопроводам Газпрома. Этот процесс может занять месяцы.

"Если Газпром скажет "нет", то следующим шагом будет жалоба в Европейскую комиссию и арбитраж", - добавил Витренко. Этот судебный процесс может затянуться на годы.

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Нафтогаз продолжает документировать злоупотребление Газпромом доминирующим положением на газовом рынке. В будущем планируют подать жалобу на это.

Правительство готово подать против России иск в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита газа через Украину. Сумма иска составит $7,2 млрд. РФ обязана прокачивать не менее 40 млрд м куб. в год через украинскую трубу.