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Спецтема: 30 лет независимости

Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист

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Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский: "За годы независимости нам не удалось обеспечить быстрых темпов экономического роста. Одна из причин - финансовые кризисы". Фото: pixabay.com

Основная задача для Украины - обеспечение макроэкономической стабильности. Речь идет о политике инфляционного таргетирования, независимость Национального банка, плавающий обменный курс, низкий бюджетный дефицит. Это будет способствовать стабильной гривне и надежной банковской системе, рассказал Gazeta.ua Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии.

"За годы независимости нам не удалось обеспечить быстрых темпов экономического роста. Одна из причин - финансовые кризисы 1998-го, 2008-го, 2014 года. Они нанесли ущерб реальному ВВП Украины. Даже в периоды, когда кризисов не было, наша экономика росла слишком медленно. Кроме того, мы не смогли сделать страну привлекательной для иностранных инвестиций. Это касается слишком больших рисков, связанных с коррупцией, функционированием судебной системы, регуляторной политикой, администрированием налогов", - объясняет экономист.

По его словам, до сих пор не смогли в полной мере запустить рынок земли. Кроме того, есть крайне большая доля государственных предприятий. Их нужно как можно быстрее приватизировать.

"Кроме того, нужно заботиться о сокращающемся человеческом капитале. Это частично можно решить путем совершенствования образования. Также системы здравоохранения, чтобы люди как можно дольше были работоспособными. Нужна активная политика привлечения трудовых мигрантов в Украину. Например, из соседней Беларуси можно пригласить лучших работников интеллектуального труда. Для этого нужно упростить процедуру трудоустройства для иностранцев. Со временем быстрые инвестиции позволят вернуть домой украинских трудовых мигрантов. Они смогут работать здесь так же эффективно как за рубежом", - отмечает Вышлинский.

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Среди достижений Украины за годы независимости вспоминает о переходе от социалистической плановой модели экономики к рыночной.

"После сильной финансовой макроэкономической дестабилизации в начале 90-х удалось более или менее выйти на прогнозируемость макроэкономической ситуации для бизнеса и граждан. В принципе смогли изменить структуру экономики от советской к опирающейся на реальный спрос, продукцию, которая производится украинскими предприятиями на отечественном и мировом рынках", - подытожил экономист.

Постановление и Акт провозглашения независимости Украины приняли на внеочередной сессии Верховной Рады 24 августа 1991 года. Украина стала независимым государством с неделимой и неприкосновенной территорией, на которой действующими являются только Конституция, законы и постановления правительства.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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