Украина должна отсоединиться от совместной с Россией и Беларусью энергосистемы - и.о. министра энергетики

Витренко заявил, что Украина энергозависимая от России и Беларуси. Фото: Европейская правда

Украина должна в срочном порядке отсоединяться от объединенной энергосистемы с Беларусью и РФ.

"Нам нужно срочно отсоединяться от объединенной энергосистемы с Беларусью и РФ и объединяться с европейской системой. Это будет одной из моих главных задач, чтобы мы были частью нормального рынка, где существуют прозрачная цена", – в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко.

Это будет в интересах Украины и национальной энергетической безопасности.

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Напомним, на время карантина или до завершения отопительного сезона правительство предлагает установить государственное регулировок цены на газ. В течение этого периода предлагаемый тариф составит 6,99 грн за м куб. для всех бытовых потребителей.