Украина договорилась о 1,2 млрд євро с ЕС

Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союз. Фото: pixabay.com

Украина подписала меморандум и кредитное соглашение с Европейским Союзом по получению 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Telegram.

"Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Сегодня подписали Меморандум и Кредитное соглашение с Еврокомиссией в рамках рабочего визита в Брюссель вместе с министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Кириллом Шевченко", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что 1,2 млрд евро для Украины — это самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии.

Шмыгаль поблагодарил европейских партнеров за решительную поддержку Украины и назвал кредитное соглашение важным шагом, который поддержит макрофинансовую стабильность государства и направлен на обеспечение благосостояния украинских граждан.

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Как информирует Правительственный портал, программа макрофинансовой помощи продлится 12 месяцев и предусматривает выплату двух траншей по 600 млн евро каждый. Предполагается, что выделение первого транша возможно сразу после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения.

Получение второго транша станет возможным после выполнения украинской стороной ряда специальных условий и после проведения Еврокомиссией соответствующей оценки выполненных обязательств.

"Сегодняшнее подписание Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения, в рамках которых Украина получит 1,2 млрд евро, добавляет нам уверенности в экономической стабильности страны и продолжении реформ, которые обеспечат благосостояние наших граждан. Новая программа макрофинансовой помощи является достаточно амбициозной, но реалистичной, а ее удачное внедрение будет общей победой как для Украины, так и для ЕС", — подчеркнул Шмыгаль.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020 году. Вместо 7,7% в его апрельском Мировом экономическом прогнозе теперь говорят о падении до 8,2%.