Украина будет получать деньги за транзит газа даже при остановке его Россией - Витренко

Витренко высказался о транзите российского газа. Фото: Украинская правда

Даже если Россия достроит газопровод "Северный поток-2", Украина все равно будет получать деньги по контракту.

В условиях, даже если транзита не будет, заявил председатель правления НАК " Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире "Право на власть".

Был подписан контракт с гарантией "качай или плати".

"То есть когда Украина гарантированно получает деньги за транзит, даже когда его не будет через территорию Украины. Например, если не будет транзита газа через Украину, если "Северный поток-2" будет достроен, то Украина все равно по контракту должна получать миллиарды долларов", - сказал Витренко.

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Газопровод "Северный поток-2" уже фактически достроен. Его появление стало следствием неразвитых экономических отношений Украины со странами Запада. Мы активно должны интегрироваться в европейское экономическое пространство.