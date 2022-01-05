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среда, 05 января 2022 19:02

Уголь из Казахстана не поступает в Украину - Минэнерго

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Уголь из Казахстана не поступает в Украину - Минэнерго
Россия блокирует транзит угля через свою территорию. Фото: golos.com.ua

Россия продолжает блокировать поставки энергетического угля из Казахстана через свою территорию.

Украина пока не имеет возможности получить законтрактованный госпредприятием "Центрэнерго" казахстанский уголь, заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает "Экономическая правда".

"Уголь из Казахстана не идет. Есть заключенный контракт на 660 тыс. тонн угля для отопительного сезона, но из-за действий со стороны Российской Федерации происходит блокировка транзита. Ни мы, ни "Центрэнерго" не видим возможности физически этот уголь получить", – сказал Галущенко .

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При этом морским путем уголь поступает в Украину стабильно и с соблюдением графика, сообщил министр. Импортируемый ресурс существенно подешевел, добавил Галущенко.

"Если в период высоких цен его стоимость доходила до 300 долларов за тонну, то сейчас речь идет о 140 долларах", – сказал он.

Казахстан является основным поставщиком импортного угля для "Центрэнерго". С середины ноября Россия в неофициальном режиме сдерживает его транзит через свою территорию.

Со 2 января в Казахстане проходят протесты. Массовые акции недовольства начались в Жанаозене Мангистауской области. Поводом стало двойное повышение с нового года цен на сжиженный газ, которым в регионе заправляют большинство автомобилей. Вскоре протест стал общенациональным.

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Дата
05
января

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