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вторник, 01 июня 2021 12:32

Удастся ли Украине избежать дефицита бензина А-95

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Дефицита бензина А-95 в Украине не будет. Недополученные из Беларуси объемы возьмут за счет собственного производства и других источников импорта.

"Рынок моторных топлив Украины достаточно диверсифицирован. АЗС кардинально переписали ценники с начала года: бензин, ДТ и автогаз добавили до 6,5 гривен за литр. За счет национальных производителей и импорта из стран ЕС Украина обеспечит себя топливом в нужном объеме", - рассказала на совещании в Минэнерго президент нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова, пишет ubr.

Автор: Елена Луценко
  С начала года - бензин, ДТ и автогаз прибавили в цене до 6,5 гривен за литр
С начала года - бензин, ДТ и автогаз прибавили в цене до 6,5 гривен за литр

Производителям понадобится 10 дней для наращивания производства, чтобы иметь необходимые объемы.

Укрзализныця и морские порты готовы к увеличению объемов перевозок и перевалки ресурсов в случае необходимости, отметили на совещании.

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"Украина должна создать минимальные запасы сырой нефти и нефтепродуктов. А украинского потребителя можно поддержать путем снижения акцизной ставки на бензины, а также повышение ставки акциза на LPG для сбалансирования рынка", - сообщили представители нефтегазовой ассоциации Украины.

В июне Белорусская нефтяная компания не будет поставлять бензин марки А-95 для украинских контрагентов. Ранее сообщалось о сокращении поставок дизельного топлива и бензина в связи с плановым ремонтом Мозырского НПЗ, а также из-за неопределенности с поставками нефти на "Нафтан" после восстановления американских санкций.

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