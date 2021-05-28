Беларусь прекращает поставки бензина А-95 в Украину

В июне Белорусская нефтяная компания не будет поставлять бензин марки А-95 украинским контрагентам.

Автор: Елена Луценко В случае прекращения поставок бензина А-95 из Беларуси, на рынке может образоваться дефицит

"Сегодня нам сказали, что поставок А-95 не будет вовсе. Между тем, будет полный объем А-92", - сообщили владельцы терм-контрактов на поставку бензина от БНК пишет enkorr. Причин не сообщают.

Если прекратятся поставки бензина А-95 из Беларуси, на украинском рынке образуется дефицит.

"Недостаток 50% поставок не может пройти для рынка бесследно. Частично можно перекрыть за счет Литвы, но маловероятно, что завод сможет поставить более 10-15 тыс. т. Можно импортировать морем, но так давно никто не делал, поскольку не известна техническая возможность оперативно принять и выгрузить такой объем", - прокомментировал enkorr директор "А-95" Сергей Куюн.

Ранее сообщалось о сокращении поставок дизельного топлива и бензина в связи с плановым ремонтом Мозырского НПЗ, а также из-за неопределенности с поставками нефти на "Нафтан" после восстановления американских санкций. По этой причине Мозырский НПЗ перенес начало ремонта с 15 мая на 1 июня. Ремонт продлится 1 мес.

"Мы продолжаем переговоры. По нашим данным, Мозырский завод залит бензином. Мы понимаем, что ремонт, что объемы могут быть ограничены, но чтобы вообще закрыть отгрузки и сообщить об этом за три дня до конца месяца - это недопустимо с любой точки зрения. В следующем году с ними просто никто не подпишется. Такой демарш может стать поводом для введения ограничительных мер по поставкам из Беларуси", - сообщили собственные источники журналистам enkorr.

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50% бензина марки А-95 поставляли из Беларуси. Среднемесячные поставки А-95 этого года составили 55 тыс. т.

Кабинет министров поддержал запрет для белорусских самолетов входить в воздушное пространство Украины. Об этом сообщают ряд СМИ со ссылкой на источники в правительстве. Запрет вступит в силу в полночь 29 мая.