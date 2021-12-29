Учителям в следующем году увеличат зарплату

Для учителей предусмотрели доплаты. Фото: Pexels

Кабмин с 1 января 2022 года поднимет зарплату учителям.

Об этом сообщается в постановлении правительства от 28 декабря 2021 года.

Должностной оклад увеличивается на 10% педагогам, которые работают в учреждениях специализированного образования, педагогическим работникам в гимназиях, лицеях, коллегиумах, гимназиях-интернатах, лицеях-интернатах, коллегиумах-интернатах, педагогам в высших профессионально-технических училищах.

На 20% увеличат оклады педагогическим работникам в учреждениях дошкольного образования компенсирующего типа. На 25% в специальных учреждениях общего среднего образования, на 30% – в специализированных домах ребенка и детских домах.

О повышении зарплаты учителям учреждений общего среднего образования не сообщают.

Будут доплаты за классное руководство:

учителям в 1-4 и подготовительных классах в учреждениях общего среднего образования – 20% от оклада,

учителям в 5-12 классах в учреждениях общего среднего образования – 25%,

преподавателям в учреждениях профессионального и профессионально-технического образования – 20%.

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Будут доплаты за проверку учебных работ, заведование, руководство и внеклассную работу по физическому воспитанию.

С начала 2021 года увеличились задолженности предприятий по выплате заработной платы. Долги возросли на 51% по сравнению с 1 января и на 1 декабря составили 3,943 млрд грн, сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.