Участники рынка и общество поддержали нас в борьбе с рейдерами из СБУ - "Октагон-Аутдор"

 
Ексклюзивы
1/5
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Просмотров: 666
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1368
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 29286
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
2 Просмотров: 1674
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 3123
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
Просмотров: 198
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Просмотров: 23139
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
Просмотров: 1854
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 4131
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Просмотров: 999
Фото
Все фото
9
12
16
5
9
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Какими могли быть гривны 1996-го - эскизы
Какими могли быть гривны 1996-го - эскизы
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
Видео
Все видео
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
В Украине начали денежную реформу
В Украине начали денежную реформу
В Украине введут новый налог на покупки
В Украине введут новый налог на покупки
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Интервью
1/5
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
1 Просмотров: 2385
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1062
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 729
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1638
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 684
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
17 сентября 2021
Просмотров: 540
Діти та підлітки
Якщо маєш двох малих дітей і одну тинейджерку в родині – ти цілком можеш сприймати цей факт як благословіння. Бо на цьому контрасті багато чого ...
понедельник, 20 сентября 2021 12:36

Участники рынка и общество поддержали нас в борьбе с рейдерами из СБУ - "Октагон-Аутдор"

  Комментировать
Участники рынка и общество поддержали нас в борьбе с рейдерами из СБУ - &quot;Октагон-Аутдор&quot;
Компания "Октагон-Аутдор" давно получила признание авторитетных организаций. Фото: Октагон-Аутдор

Открытая поддержка патриотических организаций, всеукраинских профильных ассоциаций, партнеров и даже конкурентов является важным фактом в отстаивании честного имени и деловой репутации компании "Октагон-Аутдор", которая столкнулась "с безосновательными обвинениями и рейдерством со стороны государственного органа — СБУ".

Об этом заявили на официальной Facebook-странице компании.

Компания "Октагон-Аутдор", являющаяся одним из крупнейших операторов наружной рекламы в Украине, давно получила признание авторитетных организаций и учреждений из разных городов. Среди них "объединение участников АТО "Украинцы Вместе", ОО "Сердца киборгов", UNICEF, Министерство обороны Украины, СБУ (!), Национальная гвардия Украины и много государственных и общественных организаций, иностранных посольств и представительств. Ведь на протяжении 25 лет мы были и остаемся надежными партнерами в размещении социальной рекламы и общественно значимой информации. Ежегодно — десятки социальных кампаний, сотни выделенных нами бесплатных рекламных плоскостей", констатируют в "Октагон-Аутдор".

Компания отмечает, что "наилучшим доказательством проукраинской позиции являются дела, которые говорят сами за себя. Ведь с 2014 года "Октагон-Аутдор" разместила более тысячи бордов и ситилайтов с сюжетами в поддержку патриотического воспитания и воинов АТО. Мы чтим память Героев Небесной Сотни на наших информационных носителях. На сотнях наших плоскостей бесплатно были размещены сюжеты, посвященные трагедии Голодомора, памяти Героев Крут, депортации крымских татар и историческим фигурам, которые строили украинское государство", говорится в заявлении компании.

Владельцем компании является гражданин Европейского Союза. "Европейские ценности и патриотизм всегда были и остаются нашим ориентиром. И это подтверждено всей нашей деятельностью. Именно поэтому абсурдными являются обвинения в якобы сотрудничестве с сепаратистами и фейки относительно терроризма", — отмечают в "Октагон-Аутдор".

Компания "Октагон-Аутдор", которая является одним из крупнейших операторов внешней рекламы в Украине, недавно заявила о рейдерской атаке с использованием недобропорядочных сотрудников СБУ. Компания отрицает упреки в якобы сотрудничестве с сепаратистами так называемых Л/ДНР и обратилась к президенту, премьер-министру, председателю СБУ и генеральному прокурору касательно фальсификации обвинений в терроризме.

СМИ связывают попытку рейдерского захвата крупного оператора внешней рекламы с приближением выборов, также звучали версии о заинтересованности некоторых представителей власти. Ведь 4600 рекламных плоскостей, которые принадлежат компании "Октагон-Аутдор" в 37 городах Украины, могут стать бесплатным ресурсом в избирательной кампании, о приближении которой говорят политологи. В свою очередь авторитетные отраслевые организации, такие как Ассоциация операторов внешней рекламы и Всеукраинская рекламная коалиция, выступили в защиту компании "Октагон-Аутдор".

delo.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Участники рынка и общество поддержали нас в борьбе с рейдерами из СБУ - "Октагон-Аутдор"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
сентября

Мореплаватель дал название самому океану

Самое читаемое
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
 Просмотров: 42138
Родители теннисной чемпионки отказались с ней разговаривать
Родители теннисной чемпионки отказались с ней разговаривать Просмотров: 6462
Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год
Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год
 Просмотров: 5859
Гороскоп на 19 сентября: кого этот день заставит поверить в гороскопы
Гороскоп на 19 сентября: кого этот день заставит поверить в гороскопы
 Просмотров: 5319
Как жили в Житомире в старину - подборка фото
Как жили в Житомире в старину - подборка фото
13
 Просмотров: 4041
Экономика
Доллар и евро подорожали: курс от НБУ
Доллар и евро подорожали: курс от НБУ Просмотров: 405
Назвали самый дешевый район столицы для аренды жилья
Назвали самый дешевый район столицы для аренды жилья Просмотров: 711
Украина получила дополнительные разрешения в Азербайджане
Украина получила дополнительные разрешения в Азербайджане Просмотров: 459
Правительственный комитет одобрил космическую программу Украины
Правительственный комитет одобрил космическую программу Украины Просмотров: 135
Прямые иностранные инвестиции в первом полугодии увеличились на $2,7 млрд - Шмыгаль
Прямые иностранные инвестиции в первом полугодии увеличились на $2,7 млрд - Шмыгаль Просмотров: 189
Больше всего комментируют
4
Арестович придумал новое название Украине
2
Во Львове наихудшее отношение к России, наилучшее - в Северодонецке
2
"Это реально" - Арахамия об отставке Разумкова
2
"Слуга" сказал, кого из министров не прогонят
1
Захватили украинскую столицу
Голосов: 26860
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть