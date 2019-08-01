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четверг, 01 августа 2019 16:55

У Зеленского решили создать новую службу

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У Зеленского решили создать новую службу
Службы финансовых расследований будет разбираться с экономическими нарушениями. Фото: agropolit.com

Команда Зеленского вместе с депутатами и экспертами разрабатывают схему создания Службы финансовых расследований.

Новое ведомство будет проявлять и расследовать экономические преступления, рассказал председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

"Сегодня ми вместе с президентом, вместе с новоизбранными парламентариями нарабатываем модель создания нового органа - Службы финансовых расследований. Возможно, название будет другим, но это будет новая служба, которая будет заниматься экономическими преступлениями", - сказал Верланов.

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Еще в 2014-2015-х думали о том, чтобы демилитаризовать налоговую службу. Это поможет выстроить партнерские отношения между налоговой и теми, кто платит налоги. Поэтому разделение правоохранительных и сервисных функций должно стать предпосылкой становления Службы финансовых расследований.

Руководство Укрзализныци заявило, что предприятию придется уменьшить объемы пассажирских перевозок. К таким действиям могут прибегнуть, если в правительстве не согласуют изменения в Налоговом кодексе по уменьшению ставки налога на землю для компании.

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