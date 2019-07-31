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среда, 31 июля 2019 15:16

Укрзализныця жалуется на налоги в миллиарды гривен

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Укрзализныця жалуется на налоги в миллиарды гривен
Укрзализныця угрожает уменьшить объем пассажироперевозок. Фото: ШоТам

Руководство Укрзализныци заявило, что предприятию придется уменьшить объемы пассажирских перевозок. К таким действиям могут прибегнуть, если в правительстве не согласуют изменения в Налоговом кодексе по уменьшению ставки налога на землю для компании.

Во время голосования бюджета на 2019 год внесли изменения, согласно которым предприятию дополнительно начислили налог в 3 млрд грн, написал директор по развитию бизнеса Укрзализныци Андрей Рязанцев.

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"Ни в одной стране мира под железными дорогами налог на землю не уплачивается вообще, - отметил Рязанцев. - Для Укрзализныци это решение - нокаут, вследствие чего ограничены не только наши возможности в инвестициях и обновлении подвижного состава, но и повышении уровня оплаты труда железнодорожников.

Предприятие будет вынуждено пересмотреть объемы пассажирских перевозок в сторону уменьшения. Также будем вынуждены активизировать работу по сокращению малоэффективной инфраструктуры, несмотря на то, что в большинстве случаев она несет на себе социально-экономическую нагрузку в депрессивных регионах".

Также в Укрзализныце заявили, что пассажирские перевозки наносят компании 10 млрд гривен убытков ежегодно.

Недавно стало известно, что Укрзализныця планирует запустить пассажирские поезда в столицы Чехии и Германии.

info.uz.ua
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