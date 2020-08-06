У Зеленского назвали условия получения ипотеки

нет одной программы, по которой работают кредиты на жилье. Фото: pixabay.com

В Офисе Президента рассказали об условиях предоставления кредита на жилье. В среднем продолжительность ипотеки составляет от 10 до 30 лет.

По словам заместителя председателя ОП Юлии Ковалив, нет одной программы, по которой работают кредиты на жилье, но в среднем это ставка от 8,8% до 9,9% или 10%.

"Получить ипотеку может любой. Единственное требование: заемщики должны продемонстрировать банкам наличие дохода их семьи или домохозяйства, который позволит им обслуживать свой кредит", - цитирует Ковалив Finance.ua.

По ее словам, общий кредитный портфель по программе доступной ипотеки в государственных и коммерческих банках меньше, чем за месяц достиг 75 млн грн.

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"Мы ожидаем, что до конца года такой портфель составит около 3 млрд грн", - сказала Ковалив.

По указанной программе выдали более 200 кредитов на жилье, еще 400 заявок ожидают рассмотрения.

В Украине объемы ипотеки низкие. На рынке недвижимости только 7% сделок проходят с привлечением таких кредитов. Для большинства клиентов ипотека недоступна из-за отсутствия доступа к госреестрам, жестких требований к резервированию, непрозрачности первичного рынка недвижимости и слабой защищенности инвесторов.