Тысяча заявлений в секунду: украинцы штурмуют "Дію"

 
Ексклюзивы
1/5
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 234
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
1 Просмотров: 1350
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 1215
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 522
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 315
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1611
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 558
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 396
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
Фото
Все фото
14
3
7
7
8
&quot;Елки можно взять напрокат&quot; - украинцы о Новом годе в Польше
"Елки можно взять напрокат" - украинцы о Новом годе в Польше
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
&quot;Изучили рынок и нашли свою нишу&quot; - украинцы об открытии бизнеса в Польше
"Изучили рынок и нашли свою нишу" - украинцы об открытии бизнеса в Польше
&quot;За три года сменили три машины&quot; - украинка о переезде в Польшу
"За три года сменили три машины" - украинка о переезде в Польшу
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 693
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1413
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 783
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 270
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
1 Просмотров: 4932
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
18 декабря 2020
Просмотров: 468
Збій у матриці
Телевізор я викинув. Ну, як викинув – віддав плазму сусіду-телемайстру. З обмовкою: якщо полагодить – повертає, якщо ні – лишає на ...
суббота, 19 декабря 2020 14:49

Тысяча заявлений в секунду: украинцы штурмуют "Дію"

  Комментировать
Тысяча заявлений в секунду: украинцы штурмуют &quot;Дію&quot;
Карантинные выплаты в "Дії" оформили сотни тысяч украинцев. Фото: Униан

Более 261 тыс. украинцев подали заявку через государственный сервис "Дію" на получение единовременного пособия в 8 тыс. грн.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Тысяча заявлений в секунду. Такой темп взяли на старте. Сегодня более 261 тысяч украинский успешно оформили заявки на выплаты черз "Дію" за 5 дней. Всего за 5 минут предприниматели и наемные работники оформляют одноразовую материальную помощь", - написал министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как определяли размер помощи 8 тыс. грн для предпринимателей

По его словам, перечень основных видов экономической деятельности, подпадающих под карантин, был внесен МОЗ, согласованный Минэкономики и Минфином и принятый правительством.

Федоров добавил, что Минцифры разработало технический функционал выплат за "Действие", чтобы получить услугу можно было в несколько кликов, не выходя из дома.

Подачу заявок на программу "Помощь работникам и ФЛП - 8000 грн" продлили до 31 декабря. Кроме этой поддержки, государство начало внедрять еще 2 программы для украинцев, которые могут пострадать из-за январского локдауна.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тысяча заявлений в секунду: украинцы штурмуют "Дію"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

Линолеум начали делать с пропитанной в масле мешковины

Для кнопкодавов ввели штрафы

Состоялась битва, которую назвали "мясорубкой''

Рукопись Марии Матиос продали за 2600 гривен

Британцы вернули Гонконг Китая на условиях сохранения там демократии

Один из самых известных диссидентов не дожил менее года до распада СССР

Фильм "Титаник" стоил дороже, чем сам корабль

Самое читаемое
Под крики &quot;вон&quot; Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
Под крики "вон" Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
 1 Просмотров: 20737
Какое будущее ждет Зеленского - астрологиня ошеломила прогнозом
Какое будущее ждет Зеленского - астрологиня ошеломила прогнозом
 1 Просмотров: 14886
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
5
 Просмотров: 13473
Гороскоп на 18 декабря: перед кем откроются новые финансовые перспективы
Гороскоп на 18 декабря: перед кем откроются новые финансовые перспективы
 Просмотров: 9603
В центре Киева бульдозер наткнулся на могилу генерала
В центре Киева бульдозер наткнулся на могилу генерала
4
 Просмотров: 7372
Экономика
Влада Молчанова о покупке рынка "Столичный": в этой истории нас просто кинули
Влада Молчанова о покупке рынка "Столичный": в этой истории нас просто кинули Просмотров: 81
Почти 12 миллионов украинцев не получают доходов - налоговая
Почти 12 миллионов украинцев не получают доходов - налоговая Просмотров: 1755
Налоговая разработала законопроект на помощь ФЛПам
Налоговая разработала законопроект на помощь ФЛПам Просмотров: 297
Миссия МВФ возвращается в Украину. Работа начнется еще в 2020 году
Миссия МВФ возвращается в Украину. Работа начнется еще в 2020 году Просмотров: 117
Сколько стоит аренда квартиры в новогоднюю ночь
Сколько стоит аренда квартиры в новогоднюю ночь Просмотров: 135
Больше всего комментируют
9
Арестович извинился за российскую пропаганду об убитом воине ВСУ
4
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
3
В Одессе отменили отставку Ройтбурда. ОПЗЖ блокировала облсовет
2
Умер последний президент Чехословакии
2
Гройсмана могут вернуть в премьерское кресло - нардеп Пашковский
Голосов: 25767
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть