Тысяча заявлений в секунду: украинцы штурмуют "Дію"

Карантинные выплаты в "Дії" оформили сотни тысяч украинцев. Фото: Униан

Более 261 тыс. украинцев подали заявку через государственный сервис "Дію" на получение единовременного пособия в 8 тыс. грн.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Тысяча заявлений в секунду. Такой темп взяли на старте. Сегодня более 261 тысяч украинский успешно оформили заявки на выплаты черз "Дію" за 5 дней. Всего за 5 минут предприниматели и наемные работники оформляют одноразовую материальную помощь", - написал министр.

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По его словам, перечень основных видов экономической деятельности, подпадающих под карантин, был внесен МОЗ, согласованный Минэкономики и Минфином и принятый правительством.

Федоров добавил, что Минцифры разработало технический функционал выплат за "Действие", чтобы получить услугу можно было в несколько кликов, не выходя из дома.

Подачу заявок на программу "Помощь работникам и ФЛП - 8000 грн" продлили до 31 декабря. Кроме этой поддержки, государство начало внедрять еще 2 программы для украинцев, которые могут пострадать из-за январского локдауна.