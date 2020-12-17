Как определяли размер помощи 8 тыс. грн для предпринимателей

При формировании размера единовременного пособия 8 тыс. грн для физических лиц-предпринимателей учли уровень зарплат и продолжительность локдауна.
Об этом рассказал министр экономики Игорь Петрашко, пишет tsn.ua.
"Мы учитывали несколько факторов: минимальная зарплата, средняя зарплата - 11,9 тыс. грн, и прогнозируемый период минимального закрытия. Кроме того, проводили опросы и дискутировали с ассоциациями относительно того, какая компенсация могла бы быть наиболее востребована. Учитывались и финансовые возможности" , - пояснил министр экономики.
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Он отметил, что эта сумма запланирована специально на время локдауна от 8 до 24 января.
"Если локдаун будет продлен, например, в январе или марте, то выплаты также будут", - сказал он.
Подачу заявок на программу "Помощь работникам и ФЛП - 8000 грн" продлили до 31 декабря.
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