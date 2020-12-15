Срок подачи заявок на получение 8 тыс. грн для ФЛП продолжили

Государство начало внедрять еще 2 программы для украинцев, которые могут пострадать из-за январского локдауна. Фото: pixabay

Подачу заявок на программу "Помощь работникам и ФЛП - 8000 грн" продлили до 31 декабря.

Об этом сообщают в Минэкономики.

Кроме этой поддержки, государство начало внедрять еще 2 программы для украинцев, которые могут пострадать из-за январского локдауна.

Среди них: "Помощь работодателям, которые могут потерять доход из-за карантина" и "Одноразовая компенсация субъектам хозяйствования ЕСВ". На них подать заявки можно до 21 декабря.

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"Такие сроки установлены, поскольку большинство выплат мы планируем осуществить до конца года. К тому моменту, когда люди пойдут на январский карантин. Наша цель - чтобы предприниматели и работники получили средства в локдауну и смогли пережить его в спокойном формате. Мы пытались сделать максимально упрощенный порядок подачи заявок с минимальным перечнем документов", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Для физических лиц-предпринимателей отменили книги учета доходов. Таким образом им упростили ведение кассовых операций в гривне. Речь идет о ФЛП-плательщиках единого налога первой, второй и третьей групп.