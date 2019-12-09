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вторник, 10 декабря 2019 05:25

"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
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Папайя напоминает смесь вкусов дыни и персика
Фото: предоставлено Станиславом Пятигорой
Молодой кокос содержит 400-700 миллилитров сока
Питахайя считается самым красивым экзотическим фруктом
Дуриан известен своим неприятным запахом

С экзотических фруктов украинцы больше всего любят манго, питахайю, мангостин, мини-ананасы и кокосы. Ажиотаж начинается с началом декабря, особенно перед Новым годом. В течение первых четырех лет в фруктовый бизнес надо вкладывать, а самым сложным будет договориться с поставщиками.

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал Станислав Пятигора из Харькова, владелец интернет-магазина экзотических фруктов "My fruit".

Как начинали бизнес?

Я родом из Ялты. В 2011 году переехал в Харьков, выучился на юриста, устроился на стажировку в юридическую фирму. Однако решил, что надо сделать что-то свое, рискнуть.

Я - гурман. Всегда мечтал объездить много стран, пробовать разные блюда. Особенно нравятся экзотические фрукты. Четыре года назад в супермаркетах их было очень мало, в основном манго, больше похоже на кормовой овощ. Хотя настоящее - мягкое и сладкое. Его можно есть без остановки.

Год ушло на то, чтобы найти поставщиков. Никто не соглашался присылать мне небольшие партии фруктов для старта. Крупные оптовики привыкли работать с тонами продукции. Однако мой болтливый язык как-то уговорил поставщиков. Это крупные украинские компании, которые сотрудничают со многими странами, в частности Вьетнамом, Таиландом, Шри-Ланкой, Египтом.

С какими еще проблемами столкнулись?

В конце декабря 2015 года у меня было 7000 гривен в кармане, которые надо было заплатить за съемную квартиру. Рискнул взять оттуда 5000 и заказать фруктов. У поставщиков брал по 2-3 килограмма различных видов. Всего за раз - до 20 килограммов. Мне дважды повезло: когда уговорил поставщиков, и когда удалось продать почти все из первой партии.

Надо было срочно делать каталог продукции, сам создал сайт и страницу в Instagram. Снимки фруктив пришлось брать из интернета, потому что не было денег на фотографа. Нашел поставщиков коробок. Сначала фрукты хранил в собственном холодильнике. Сам работал курьером по Харькову. Даже стыдно было перед клиентами, что нет офиса. Бывало, назначал встречу у торгово-развлекательного центра, делал вид, что там у меня офис.

Вспоминаю это с улыбкой. Сейчас в продаже есть 30 видов фруктов. В частности, это манго, мангостин, папайя, черемойя, пепино, джекфрукт, кокос, рамбутан, маракуйя, личи, дыня, питахайя и другие.

Со временем нанял нескольких маркетологов, которые занимаются рекламой в интернете, есть менеджеры, которые принимают заказ. Также есть дизайнера, сейчас работает над обновлением сайта. Недавно переехали в новый офис, открыли стационарную точку продажи, которая работает месяц. Хотя и рекламы не дали, а есть где-то до 10 клиентов в день. Здесь можно осмотреть, понюхать продукцию. Также люди связываются с нами по видеосвязи, выбирают фрукты, потом забирают из магазина.

Фрукты хранил в собственном холодильнике. Сам работал курьером по Харькову

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Расскажите о заработках.

Пока только трачу. За 4 года года на бизнес ушло около 40 000 долларов. Это заработанные деньги. Тоесть, все доходы до сих пор вкладываю. Руководствуюсь советами родственников и отца, он тоже предприниматель. Главное - не жалеть ресурсов, если что развиваешь.

На сколько дело перспективное?

В мире существует множество экзотических фруктов, которые украинцы еще не пробовали. В этом плане бизнесу есть куда двигаться. Потому что вкусовая привязка - очень сильная. Попробовал вкусное - захочешь еще. Это не одежда одной модели, которую в следующий раз уже не купишь.

Экзотические фрукты попадают в рацион людей, которые правильно питаются. А здоровый образ жизни сейчас очень моден. Поэтому мы в тренде.
Сейчас есть в среднем несколько десятков клиентов в неделю, летом - меньше. На "Черную пятницу" за три дня отправили 200 посылок. Конечная цель - снизить стоимость фруктов. Для этого надо работать на обороте. Поэтому продукцию должен попробовать максимальное количество людей.

Думаю, года через 2-3 смогу буду иметь стабильный заработок. Это произойдет, когда буду отправлять клиентам от 2-3 тонн продукции в неделю.

Что чаще всего заказывают украинцы?

Средний заказ фруктов на 1-3 килограмма. Ближе к зиме - от 3 до 15. Клиенты - люди с достатком выше среднего, которые любят путешествовать, скучают по экзотике. Есть такие, которые заказывают по 15 килограммов в месяц.

Кроме самого популярного манго, любят мангостин. Этот фрукт - один из тех, что имеют наибольшее количество витаминов. Его мякоть - очень сочная и немного с кислинкой. А кожуру трут в порошок и добавляют в чай. Поэтому он весь полезен.

Питахайя тоже популярна. Она считается самым инстаграмным фруктом. Потому что красивая снаружи. Но вкус - пресно-травяной. Есть лучше охлажденным. Перед этим не употреблять острого, кислого или сладкого, потому что вкус в питахайи тонкий, его надо понять.

Сейчас многие заказывают мини-ананасы. Они ароматнее, чем классические, которые мы привыкли покупать на рыке или в супермаркете. Как конфета. Весит 400-450 граммов. Серединку тоже можно есть, она сочная.

Маракуйю хорошо купить на свидание. Действует как афродизиак, на себе это чувствую.

Маракуйю хорошо купить на свидание. Действует как афродизиак, на себе это чувствую

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Какие неприятности бывают с клиентами?

Перед отправкой вручную отбираем все фрукты. Если возникают сомнения - высылаем фото клиенту. Отправляем только после согласия. Когда испортится то в пути - возвращаем деньги или отправляем новые фрукты.

Часто состояние фруктов в посылке от нас не зависит. Поскольку работники почты не слишком их берегут. Поэтому создаем для себя двойной коробкой. В середину кладем сено, сверху - фрукты. Цепляем наклейку: "Осторожно! Хрупкий товар".

Нам от поставщиков тоже приходят испорченные фрукты, удареные, примерзшие. С продуктами, которые быстро портятся, всегда есть риск получать партии товара, которые приходится списывать.

Бывает, фрукт с виду почерневший. Заговорщики думают, что он плохой. Однако на самом деле это свидетельствует о спелости. К таким фруктам относится черемойя.

В прошлом году к 8 марта получили заказ от табачной фабрики на 700 подарочных наборов. Они хотели поздравить женщин-коллег. Работали с ними через посредника - харьковскую фирму, которая организовывает праздники. В момент эта фирма начала менять условия сотрудничества, не в нашу пользу. Мы с ними поссорились, сделка сорвалась. Это было тяжелое испытание, потому что на кону стояло около сотни тысяч гривен. Хорошо, что был праздник. Эти пакеты мы всевозможными способами успели распродать. Не заработал, но и в минус не пошел. Теперь внимательнее отношусь с условиями договора по сотрудничеству с крупными клиентами. Среди таких - банки и госучреждения, которые делают подарки подчиненным, заказывают от 500 наборов.

Во сколько обойдется посылка?

Средний чек - 400-700 гривен, если сделать набор. Например, мини-ананас, манго, рамбутан, маракуйя, кумфат, томаринд, молодой кокос. Берут вместо основного подарка или цветов. Запах ароматнее, да еще и можно съесть.

Одно манго стоит от 90 до 260 гривен, мангостин - 60-80, молодой кокос - 140, обычный - 35, авокадо - 60, питахайя - 185, классический килограммовый ананас - 140, большая папайя на 1,5 килограмма - 440.

Туристы, которые бывают в Египте, говорят, что килограмм манго там стоит 2 доллара. В Украине продают в четыре раза дороже.

Украинцы любят больше яркие вкусы. Сладкое или кислое - чтобы было однозначно

Какие экзотические фрукты не нравятся украинцам?

Томарилло похож на помидор с засохшим хвостиком. На вкус - микс маракуйи и помидора. От клиентов слышал негативные отзывы, поэтому снял с продажи.
Также пипино сразу не очень понравился. Это дыня-яблоко. Однако вернул в ассортимент, потому что подходит для салатов.

Дуриан - известный своим противным запахом, похожим на серу, когда его разрезать. Поэтому мало любителей. Я его "понял", когда решился попробовать второй раз. Постепенно почувствовался привкус кофе и заварного крема. А кожуру сразу лучше выбросить.

Украинцы любят больше яркие вкусы. Сладкое или кислое - чтобы было однозначно. Съел - и сразу доволен. Пробовать постепенно, ждать, пока вкус раскроется - не для нас.

В январе-сентябре 2019 года Украина из-за рубежа завезла вдвое больше фруктов и ягод, чем продала своих. В частности, импортировала рекордный объем яблок и груш - 25 тыс. т. В аналогичный период прошлого года завезли 4 тыс. т.

Автор: Анна ЛАКИЗА
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