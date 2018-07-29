Три европейские страны проложат газопровод из США

Газ из США будут поставлять в Европу. Фото: Политека

Лидеры Франции, Испании и Португалии одобрили решение ЕС о поставках сжиженного газа из США.

Страны заинтересованы в расширении поставок американского сжиженного газа, для приема которого имеется семь портов. Также страны настаивают на строительстве газовой трубы, с помощью которой газ мог бы транспортироваться в другие страны Европы. Об этом говорится в декларации стран подписанной по результатам встречи по энергетике в Лиссабоне в пятницу, 27 июля.

Отмечается, что Мадрид и Лиссабон начали строительство газопровода в Каталонии на северо-востоке Испании. Планируется, что он дополнит другой газопровод, который уже был построен западнее Пиренеев и соединит таким образом Испанию с Францией. Обе страны сейчас импортируют газ из Алжира с помощью запущенного в 2011 году газопровода.

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Ранее на трехсторонних переговорах по газу "Нафтогаз" и "Газпром" договорились составить новый контракт на поставки российского газа через территорию Украины после завершения судебных тяжб. "Газпром" предлагает сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд куб. м в год, если украинская сторона докажет "Газпрому" экономическую целесообразность нового контракта.