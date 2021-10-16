Транзит российского газа через Украину упал почти вдвое - Нафтогаз

В Нафтогазе рассказали о состоянии транзита газа в Украину. Фото: Укринформ

Слова российского президента Владимира Путина о том, что Россия в 2021 году на 10% увеличила транзит газа через Украину - неправдивые.

В прошлом году РФ забронировала 65 млрд куб. м газа, а в этом году только 40. Оказалось, что суточные показатели транзита российского газа через Украину упали почти вдвое, заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"В начале года было 180 млн в сутки, сейчас примерно 80. Это очередная порция лжи, которая как раз свидетельствует о том, что Путин нервничает, потому что он понимает, что на самом деле этот шантаж, который он затеял по всей Европе - не проходит и ему удается запустить "Северный поток - 2", даже когда он уже построен", - сказал Витренко.

Путин использует газ как оружие, а "Северный поток - 2" не соответствует европейским стандартам.

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Газ для населения в течение зимнего сезона будет стоить 7,42 грн. Его хватит для нужд всех потребителей. Никаких проблем в ближайшем отопительном сезоне нет.