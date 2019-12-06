Транзит нефти: сколько получит Украина за 10 лет действия контракта

Подписан контракт на транзит нефти действительный до 1 января 2030 года. Фото: ua-energy.org

Укртранснафта получит около 1,5 млрд евро доходов в пределах подписанного 10-летнего контракта на транзит российской нефти через территорию Украины.

Так, в контракте речь идет о сумме около 106,7 млрд руб. Однако средства будут начислять в евро по курсу на дату заключения договора. То есть Украина получит 1,5 млрд евро доходов, пише hromadske.ua.

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В то же время транзит газа ежегодно приносит Украине $3 млрд.

Подписан контракт на транзит нефти действительный до 1 января 2030 года. Далее его смогут продолжать на год, пока одна из сторон не уведомит другую о пересмотре контракта.

Через нефтетранспортную систему Украины Россия будет транспортировать в Европу нефть следующие 10 лет. Соглашение о этом 3 декабря подписали представители Укртранснафты с руководством российской компании "Транснефть".