Путину объяснили, почему тариф на транзит газа справедливый

Президент РФ Владимир Путин считает, что тариф на транзит газа в 2020 году через ГТС Украины завышен. Фото: 112 Україна

Российскому Газпрому следует предоставить Нафтогазу обоснования необходимости снижения тарифа на транзит газа через газотранспортную систему Украины.

"Российской стороне объяснялось, что она может обратиться к оператору или непосредственно к регулятору (НКРЕКП) с обоснованием необходимости снижения тарифа, если украинский тариф выше тарифов альтернативных газопроводов или если тариф делает экспорт газа невыгодным для Газпрома", - написал в Facebook исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Таким образом Витренко прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о "неприемлемых" условиях Украины по транзиту газа.

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"Украина внедряет европейскую методологию расчета тарифа. Методология четко определена в европейском тарифном кодексе. За ней тариф должен соответствовать актуальным расходам оператора газотранспортной системы. Тариф может корректироваться. Однако, расчеты транзитного тарифа, которые были показаны Газпрому и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают скорректированы расходы оператора ГТС Украины, и поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным", - пояснил Витренко.

Подытожил, что транзит должен быть экономически выгоден для всех сторон - украинской, русской, европейской.

Президент России Владимир Путин назвал "неприемлемыми" условия Украины по новому договору на транзит газа с 1 января 2020 года. Об этом российский президент заявил во время встречи с президентом Сербии в Москве. В то же время контракт на транзит российского газа по территории Украины завершается 31 декабря 2019-го.