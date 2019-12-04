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среда, 04 декабря 2019 21:08

Путин считает неприемлемыми условия Украины по транзиту газа

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Путин считает неприемлемыми условия Украины по транзиту газа
Путин прокомментировал заключение договора о транзите газа. Фото: DW

Президент России Владимир Путин назвал "неприемлемыми" условия Украины относительно нового договора на транзит газа с 1 января 2020 года.

Об этом российский президент заявил во время встречи с президентом Сербии в Москве, передает "РБК-Украина".

"Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры, возможны, они экономически неприемлемые для нас пока. Но я надеюсь, что это позиция, которую они спрашивают, и удастся позиции как-то согласовать", - сказал он.

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Контракт на транзит российского газа по территории Украины завершается 31 декабря 2019-го. В октябре 2019-го в Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС. Вице-президент Еврокомиссии Шефчович отметил, что не удалось договориться о продолжительности контракта, объемов и тарифов. Так Украина пытается заключить долгосрочное соглашение сроком на 10 лет по европейским правилам. Россия пытается заключить наоборот краткосрочное соглашение.

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04
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