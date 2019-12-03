Продлили договор о транзите российской нефти через Украину

Соглашение о продлении транзита российской нефти в Европу подписали на конференции в столице Хорватии Загребе. Фото: imgclf.112.ua

Через нефтетранспортную систему Украины Россия будет транспортировать в Европу нефть следующие 10 лет.

Соглашение об этом сегодня подписали представители Укртранснафты с руководством российской компании "Транснефть" сообщили в пресс-службе Укртранснафты.

"3 декабря 2019 года АО" Укртранснафта "и ОАО" Транснефть "заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которая продолжает его действие на десять лет - с 1 января 2020 до 1 января 2030 года", - рассказали в Укртранснафте.

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Соглашение о продлении транзита российской нефти в Европу подписали на конференции в столице Хорватии Загребе.

"Кроме пролонгации договора, дополнительное соглашение между АО" Укртранснафта "и ОАО" Транснефть "актуализирует ряд его положений с учетом текущего состояния изменений на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе", - добавляют в Укртранснафте.

В компании уверяют, что дополнительное соглашение гарантирует устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины и гарантирует постоянные объемы прокачки нефти.

Украина может снова напрямую покупать российский газ, если РФ полностью рассчитается с долгами по решению Стокгольмского арбитража.