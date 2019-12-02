При каких условиях Украина будет покупать газ у России

Контракт на транзит российского газа по территории Украины завершается 31 декабря 2019-го. Фото: Главком

Украина может снова напрямую покупать российский газ, если РФ полностью рассчитается с долгами по решению Стокгольмского арбитража.

"Россия настаивает на заключении "пакетного" соглашения с Украиной. Документ, кроме транзита газа, включая прямые поставки газа в Украину. Если транзит газа связывают с поставкой, то мы прямые поставки связываем непосредственно с компенсацией долгов", - заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает "Інтерфакс".

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18 ноября Газпром направил Нафтогазу письмо с предложением заключить новый транзитный контракт на 1 год или продлить действующее соглашение. Для этого Украина должна отказаться от претензий к Газпрому в пределах победы в Стокгольмском арбитраже. Также от штрафа Антимонопольного комитета Украины.

В Нафтогазе такой способ решения вопроса транзита назвали неприемлемым. Предложили Газпрому покрыть все долги в рамках решения Стокгольмского арбитража.

Контракт на транзит российского газа по территории Украины завершается 31 декабря 2019-го. В октябре 2019-го в Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович отметил, что не удалось договориться о продолжительности контракта, объемах и тарифах. По его словам, параметры, которые он представил, приемлемые для украинских партнеров, но россияне на них не соглашались.