Транзит газа: Коболев прокомментировал условия России и перспективы Украины

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев: "Украина готова к любому сценарию развития событий". Фото: Delo.ua

До конца года в Нафтогазе выделят нового оператора ГТС. Контракт на транзит газа по территории Украины после 2019-го будет уже с ним. То есть Нафтогаз не будет стороной контракта на транспортировку газа.

"Чтобы продолжить контакт на транзит газа, Россия требует доказать, что украинское законодательство полностью соответствует европейскому. Надо, чтобы Украина ввела европейские регламенты и кодексы управления украинским газовым рынком. Доказать независимость регулятора. Самое главное - забыть о выигранных арбитраже, текущем арбитраже и штрафе Антимонопольного комитета. Размер желаемых русскими уступок - примерно $22 миллиарды", - объясняет глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, передает пресс-служба компании.

По его словам, первые два требования - формальные. Но отказываться от исковых требований Украина не будет. Понятно, что российская сторона серьезно разговаривать о контракте не готова.

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"Украина готова к любому сценарию развития событий. Благодаря успешному выпуску еврооблигаций Нафтогаз создал значительные запасы газа в хранилищах - 21,7 миллиарда кубометров. Европа также подготовилась - закачала в свои хранилища 100 миллиардов "кубов", - говорит Коболев.

Если контракт на транзит газа не продлят, убытки также понесет Россия. Например, зимой 2014-2015-х Газпром недосчитался более $5 млрд, когда потерял часть европейского рынка.

В Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС о новом долгосрочном контракте на транзит российского газа через Украину, после которых вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович выразил разочарование. Отметил, что не удалось договориться о продолжительности контракта, объемах и тарифах. По его словам, параметры, которые он представил, были приемлемы для украинских партнеров, но россияне на них не соглашались.