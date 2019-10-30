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среда, 30 октября 2019 13:37

"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок

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&quot;Хочет кинуть нашу власть, как лохов&quot; - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Михаил Гончар: уступать россиянам сейчас, имея такую сильную позицию, это - преступление. Фото: Збруч

- Украина готова покупать газ в России, но только на выгодных для обеих сторон условиях и по конкурентной цене, - говорит министр энергетики Алексей Оржель, 35 лет. -Но это должны решать в двустороннем формате Газпром и Нафтогаз. Вопрос транзита газа в ЕС не связан с этим.

О международных судах, нельзя просто отменить решение арбитражей. В ближайшее время будем проводить консультации, которые, возможно, приведут к каким-то решениям.

Об этом украинский чиновник сказал 28 октября на брифинге после газовых переговоров с представителями России и ЕС.

Там должны были говорить о новом транзитном контракте Украины с российским Газпромом. Действующий заключили 2009 года на 10 лет. Его действие заканчивается 31 декабря. РФ стремится максимально сократить транзит своего газа через украинскую территорию. Для этого строит "Северный поток-2" - газопровод в Германию в обход Украины. Киев добивается подписания нового транзитного контракта на 10 лет.

Во время предыдущего раунда переговоров в сентябре Россия согласилась подписывать договора с Украиной по европейским нормам. Но сейчас Москва хочет договориться с Киевом по всем аспектам газового вопроса. Речь в первую очередь идет про Стокгольмский арбитраж, по решению которого Газпром должен заплатить Нафтогазу $2,6 млрд. Также министр энергетики РФ Александр Новак хочет утвердить поставки газа в Украину из России. Мы не покупаем топливо у россиян уже четыре года - получаем его реверсом из Европы.

Интересы государства не могут сводиться исключительно к коммерции. Сейчас россияне снова могут подсадить нас на газовую иглу.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит эксперт по энергетике Михаил Гончар.

Министр энергетики Украины говорит о поиске компромисса по поводу Стокгольмского арбитража. Можем отказаться от компенсации?

- Позиция министра Оржеля - предательская. Она полностью идет в разрез с украинскими интересами. Мы ни в коем случае не должны идти на какие-то уступки россиянам по решению Стокгольмского арбитража. Но, к сожалению, учитывая заявления представителей Зе-команды это может произойти. Стоит помнить, что контракт подписывает Нафтогаз, а не министр Оржель. С него потом ничего не спросят. Ответственность будет нести руководство Нафтогаза. Надеюсь, они не откажутся от 2,6 млрд долларов, которые присуждены решением арбитражного инстанции.

Что будет, если Нафтогаз согласится на российские условия?

- Если россияне действительно смогут продавить сценарий нулевого варианта - обнуление всех претензий - будет катастрофа. С Нафтогазом вряд ли после этого кто-то захочет иметь дело. Покажет себя как слабый субъект, готовый жертвовать собственными интересами. Проведя колоссальную работу и выиграв суд, просто откажется от компенсации.

Что нам может предложить Россия?

- Газпром может нам предложить так называемые долгосрочные варианты поставки дешевого газа под видом компенсации. Мол, возместят нам убытки не в денежном эквиваленте, а в натуральном. И россияне будут действовать по принципу "чем больше мы покупаем газа, тем больше будет объем транзита и ниже его стоимость". Это создаст эффект искушения. Мы уже проходили это в истории газовых отношений Украины и России. Нас просто посадили в 2005 году на иглу дешевого топлива. Тоже самое было и в 2009. Год был газ дешевый, потом цена подскакивала в разы. Газпром пытается затянуть нас в старый капкан. Это - традиционная российская технология развода и кидка. И новая власть в этой ситуации может повести себя как настоящие лохи.

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Алексей Оржель также говорит о возможности покупать российский газ для внутреннего потребления в РФ. Чем это опасно?

- Если бы Оржель возглавлял частную компанию, мог бы покупать российский газ, если есть желание. Но позиция министра должна быть другой. Подобными заявлениями он демонстрирует отсутствие какого-либо патриотизма и профессионального подхода. Государственная позиция не может сводиться к чисто коммерческой выгоде. Если бы не было войны на Востоке, такой подход был бы оправдан. Однако Россия ведет против нас войну и в такой ситуации министр не может играть на стороне врага. Это - капитуляция. Она заключается не только в отводе войск, но и в секторальных подходах новой власти. Они нивелируют важные достижения предыдущих лет.

Какой транзитный контракт был бы приемлем для нас?

- Корпоративная часть нашей делегации еще на позапрошлой встрече предложила такой формат. Речь идет о компромиссном решении еще на 10 лет, но россияне его игнорируют. Минимальный объем транзита, который делает газотранспортную систему рентабельной, - 60 млрд кубических метров в год. В еще действующем контракте стоит цифра в 110 млрд. Однако Газпром ни разу за все 10 лет не выполнил эту норму. Именно поэтому мы победили в Стокгольмском арбитраже. Сейчас Нафтогаз предлагает уменьшить минимальный транзит почти в два раза с дополнительной опцией превышать его на 30 млрд.

Зато россияне сначала хотят, чтобы мы снова стали закупать их газ. И то говорят о продолжении действующего контракта еще на пару лет, пока не завершат "Северный поток-2". Когда это произойдет, Кремль откажется от украинской ГТС, просто использовав ее. В Нафтогазе это понимают и не готовы пойти на такие условия.

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Которые сейчас позиции Нафтогаза в противостоянии с Газпромом?

- Сейчас у нас достаточно прочная позиции. Запасли достаточно топлива в хранилищах. Провели учения по развертыванию нашей ГТС. Нафтогаз продолжает наступательную стратегию. Готовит новые иски прости Газпрома. Поэтому уступать россиянам сейчас, имея такую ​​сильную позицию, это - преступление.

Предыдущие раунды трехсторонних переговоров по транзиту газа состоялись 17 июля 2018, 21 января и 19 сентября 2019 года.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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30
октября

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