Трамп и Дуда обсудили план против российского "Северного потока-2"

Президент США Дональд Трамп и польский президент Анджей Дуда обсудили способы противостоять строительству газопровода "Северный поток-2". Фото: sputnik.by

Российский газопровод "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Европы. К такому выводу пришли президент США Дональд Трамп и польский президент Анджей Дуда.

Они обсудили возможность помешать реализации проекта газопровода "Северный поток-2", который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря, пишет dw.com.

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Президенты встретились в Нью-Йорке, где проходит заседание Генассамблеи ООН. Подписали совместную декларацию о развитии сотрудничества в области обороны.

Кроме того, Трамп отметил, что готовится объявить о принятии Польши в Программу безвизового въезда.

По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода "Северный поток - 2". Это 75% от общей протяженности двух ниток. Таким образом, Nord Stream 2 AG перешла к укладке финальной четверти газопровода. Компания Nord Stream 2 отметила, что строительство обеих ниток газопровода полностью завершено в территориальных водах Германии и Финляндии, продолжается укладка труб в территориальных водах России.