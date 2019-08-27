В России заявили, что газопровод "Северный поток-2" готов на 75%

"Северный поток-2" готов на 3/4. Фото: РБК

Проект строительства российского газопровода "Северный поток - 2" завершен на три четверти.

Оператор проекта - Nord Stream 2 - приступил к укладке финальной части трубы, сообщает пресс-служба компании.

По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода "Северный поток - 2". Это 75% от общей протяженности двух ниток. Таким образом, Nord Stream 2 AG перешла к укладке финальной четверти газопровода.

Компания Nord Stream 2 отметила, что строительство обеих ниток газопровода полностью завершено в территориальных водах Германии и Финляндии, продолжается укладка труб в территориальных водах России.

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"Северный поток — 2" ("Nord Stream 2") — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам). Является расширением "Северного потока".