Товарооборот Украина-ЕС достиг 40 млрд евро

Товарооборот Украина-ЕС вырос на 9% и достиг 40 млрд евро. Фото: Главком

В 2018 году объемы торговли между Украиной и Евросоюзом выросли на 9%. ЕС получил 42% общих объемов украинского экспорта.

"Двусторонний товарооборот в 2018 году достиг 40 млрд евро, что на 9% больше в сравнении с 2017 годом. ЕС сохранил положительное сальдо торгового баланса в размере 4 млрд евро", - говорится в третьем ежегодном отчете Еврокомиссии о выполнении 35 крупнейших торговых соглашений, заключенных ЕС с 62 странами-партнерами, пишет Европейская правда.

В течение прошлого года Украина осуществила прогресс в выполнении соглашения о зоне свободной торговли с ЕС в некоторых секторах. ЕС приветствует новый законопроект О государственных закупках.

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"Украине необходимо усилить защиту прав интеллектуальной собственности и принять законодательство, которое соответствует международным стандартам. Необходимо адаптировать к европейским правила предоставления государственной помощи", - отмечает Еврокомиссия.

Продолжается работа по адаптации санитарных и фитосанитарных норм, в сферах таможенного сотрудничества и содействия торговле.

"ЕС продолжает отслеживать и обсуждать с Украиной ряд других торговых раздражителей, например, новый закон о налоге на добавленную стоимость, принятый Украиной в 2018 году, который запрещает возмещение налога на добавленную стоимость при экспорте рапса и сои", - говорится в отчете.

Национальный банк Украины на 15 октября установил курс доллара на уровне 24,78 грн. Это на 25 коп. больше, как было вчера. Евро подорожал на 19 коп. Стоит 27,28 грн. Курс российского рубля 38 копеек.