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четверг, 15 апреля 2021 21:10

Товар ходовой: откуда везут контрабандные сигареты в Украину

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Товар ходовой: откуда везут контрабандные сигареты в Украину
С января по март 2021 года обнаружили 118 случаев контрабанды сигарет. Фото:https://www.facebook.com/UkraineCustoms

В Киеве на базарах, раскладках у метро продают дешевые сигареты. Цены стартуют от 30 грн. Продавцы говорят, что товар из Беларуси или Duty Free.

"Белорусские по 30 грн, сигареты из дьюти фри и арабские по 35. Покупают охотно. У меня только популярные марки", - рассказывает киевлянка Наталья. Торгует у метро Почайна.

Говорит, что работает сама на себя. Имеет поставщика, нашла через интернет.

"Торгую в основном на выходных. Товар ходовой, берут охотно. Потому что в магазине сигареты вдвое дороже стоят. Не менее 100 пачек продаю ежедневно. Есть точки по городу, где работают реализаторы. Слышала, что им платят 500-600 гривен в день", - добавляет продавщица.

В Государственной таможенной службе на запрос Gazeta.ua сообщили, что больше всего в Украине в прошлом году импортировали сигарет из Германии и Латвии. В течение 2020-го официально не завозили сигарет из Беларуси.

"За прошлый год выявили и пресекли 473 попытки незаконного ввоза на таможенную территорию Украины табачных изделий. Изъято более 95 млн. шт сигарет на 82 млн. грн. Относительно контрабанды из Беларуси, в прошлом году зафиксировали 249 попыток. Изъяли 32 млн. шт сигарет на более 53 млн. грн ", - сообщили в Гостаможне.

С января по март 2021 года обнаружили 118 случаев контрабанды сигарет. Их везут морем, самолетами, автомобильным транспортом. Крупнейшие партии табачных изделий пытались провезти в Украину из Турции, Молдовы, Объединенных Арабских Эмиратов.

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В Государственной таможенной службе приводят громкие примеры задержания контрабандных сигарет:

- 29 января 2020 года в пункте пропуска "Шегини-Медика" Галицкой таможни задержали автомобиль "Citroen-Jumper". Водитель при проверке предоставил дипломатическую карточку. В авто обнаружили 2,4 млн. шт сигарет на 4 млн. грн торговых марок: Marlboro, Minsk Capital, Complement Blue3 и другие.

- 3 февраля 2020 года в пункте пропуска "Доманове" Волынской таможни задержали авто, которое по документам везло из Беларуси блоки из пористого бетона для одного из украинских предприятий. Во время таможенного контроля обнаружили 2,62 млн. шт сигарет.

- 30 июня прошлого года в пункте пропуска "Одесский морской торговый порт" проверили контейнер из Китая, где по документам находилось полотно. Обнаружили около 15 млн. шт сигарет на более 10 млн. грн.

В январе-феврале 2021 года зафиксировано несколько попыток ввезти незаконно сигареты из Объединенных Арабских Эмиратов. В частности, в марте около 13 т контрабандных сигарет обнаружили работники Гостаможслужбы в порту "Черноморск". По документам внутри контейнера должны быть пластиковые столы. Также работники Гостаможслужбы обнаружили 100 тыс. пачек сигарет в аэропорту Одессы. Самолет прибыл из ОАЭ.

Пачка сигарет в Украине в 2021 году может подорожать на 8-12 грн. О повышении цен на табачные изделия вновь заговорили в парламенте.

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