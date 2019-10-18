Тотальная диджитализация и выход из "тени": Дубилет о результатах работы в Кабмине за 50 дней

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет: "Большинство бизнес-процессов в Кабмине переведем в цифру в течение 3-6 месяцев". Фото: Delo.ua

Кабмин начал детенизацию рынка алкоголя и табака. Запустил диджитализацию бизнес-процессов и проекты, чтобы снизить рейдерство.

"Планируем вывести значительную часть рынка алкоголя и табака из "тени". Это спасет много жизней и добавит в бюджет 2-3 миллиардов гривен в следующем году. Кроме того, большинство бизнес-процессов в Кабмине переведем в цифру в течение 3-6 месяцев. Электронный обмен документами дожмем в этом году. Он должен был начаться с 1 октября, но мгновенно перенастроить людей не получается", - отчитался в Facebook о результатах работы в должности за 50 дней министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

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По его словам, удалось запустить проект, чтобы снизить рейдерство.

"Запущен законопроект и постановление Кабмина, а также начата техническая работа по отмене обязательных трудовых книжек. Проработана концепция и скоро дадим старт проекту "Электронные больничные", - отмечает Дубилет.

Дмитрий Дубилет поручил приостановить закупку правительством бумаги для блокнотов. Об этом он сообщил в Instagram. По его словам, Кабмин в режиме нон-стоп занимается производством всевозможных блокнотов. Некоторые из них с золотым тиснением. Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний. Нужно прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги А4 и А5.