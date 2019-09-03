Топ-7 вакансий с самыми большими зарплатами

В Украине одни из самых высоких зарплат получают программисты.
Правда заработать кругленькую сумму можно и в других сферах, пишет Work.ua.
Топ-менеджер
В среднем в Киеве специалисты могут зарабатывать 35 тыс. грн. В Украине - 25 тыс. грн. В зависимости от компании, опыта работы и региона можно зарабатывать до 54 тыс. грн в месяц.
Директор по маркетингу
В столице предлагают зарплату 30 тыс. грн. В 25% подобных вакансий по Киеву работодатели готовы платить от 28 до 32 тыс. грн. Еще у 25% - от 36 до 40 тыс. грн.
Финансовый директор
В Украине в среднем работодатели платят 21 тыс. грн. В Киеве - 30 тыс. грн. Есть вакансии с предложением заработка 68-75 тыс. грн.
Руководитель отдела продаж
Главный продажник в столичной компании получает в среднем 28 тыс. грн. В Украине средняя зарплата составляет 25 тыс. грн.
Водитель-международник
В месяц в Киеве есть возможность заработать 28 тыс. грн. Некоторые работодатели готовы платить 30 тыс. грн. Правда по Украине зарплаты ниже.
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Автомаляр
Работникам платят 27 тыс. грн в месяц. Столичные работодатели предлагают даже больше - 29-32 тыс. грн.
Бизнес-аналитик
Средняя зарплата составляет 26 тыс. грн. Большинство работников в Киеве получают от 21 до 27 тыс. грн в месяц.
За второй квартал 2019-го в среднем на 9% выросли зарплаты в рабочих сферах. Больше всего - у строителей. Выплаты выросли на 2350 грн - до 14 350 грн в месяц. Работникам сферы логистики и транспорта платили 12 350 грн. В тройку самых высокооплачиваемых специальностей вошли производство и энергетика. Специалисты ежемесячно получали 10 000 грн.
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