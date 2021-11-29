Только один из 10 проектов на рынке достигает успеха – Карташов

Сергей Карташов из Roosh: Только один из десяти проектов на рынке достигает успеха

Путь инвестора долог и тернист. Все хотят стать рок-звёздами на новых, динамичных и непредсказуемых рынках. Но вложиться в стартап – ещё не значит преуспеть. Большинство проходит череду провальных вложений перед тем, как найти и "оседлать" своих единорогов. О типовых ошибках начинающих инвесторов рассказал Сергей Карташов, Senior Partner технологической компании Roosh. Сергей дал несколько советов, как молодым инвесторам стать успешными, и каких ошибок избегать при выборе стартапов для инвестирования.

Сергей убежден, что сегодня инвестиционный рынок переживает кардинальные изменения, при этом находясь на подъеме. Все больше фондов и предпринимателей отходит от перспективы сиюсекундной прибыли, вкладывая деньги в идеи и долгосрочные ценности.

Наиболее рискованные, венчурные инвестиции, в первом полугодии 2021 года составили $290 млрд. Это более, чем вдвое превышает показатели 10-летней давности. Практически ежедневно на рынке появляются новые "единороги" с капитализацией в $1 млрд и больше. Сегодня таких компаний около 900, причем 300 из них обрели престижный статус в этом году.

Но далеко не каждая компания имеет перспективы стать единорогом. Да и вообще добиться успеха или хотя бы окупиться. Поэтому стоит очень тщательно проанализировать стартап перед его финансированием. Одной из самых распространенных ошибок начинающих инвесторов становятся вложения без понимания рынка. Если такую сделку не сопровождают признанные во всем мире гиганты, типа Sequoia Capital или Andreessen Horowitz, или другие фонды, в портфеле которых не один десяток успешных проектов, Сергей Карташов рекомендует серьезно задуматься перед инвестированием средств.

"За сотнями успешных историй скрыты тысячи провалов. По данным PwC, в 2017 году только один из 10 проектов на рынке был успешным. За четыре года тенденция не изменилась", – отмечает Сергей.

Выбор объекта инвестиций – процесс длительный и ответственный. Часто начинающие инвесторы стремятся найти таланты, при этом игнорируя другие, не менее ключевые аспекты. К примеру, умение команды капитализировать свою идею или составить грамотный бизнес-план.

Немногие знают, что первый проект от основателей платформы Restream (ее оценка сегодня достигает около $250 миллионов) с крахом провалился. Их сервис для трансляции платных обучающих вебинаров Tutorsband прожил всего четыре года, потратив за это время $480 000 ангельских инвестиций. Сергей Карташов объясняет подобные неудачи недостаточной бизнес-экспертизой фаундеров:

"Часто случается, что команда талантливых инженеров, сосредоточившись исключительно на разработке высокотехнологичного продукта, забывает о правилах бизнеса. Особенно это касается начинающих маркетплейсов. Учредителям просто не удается связать покупателей услуг с их продавцами. Или же не хватает навыков построения команды. Ведь когда группа друзей превращается в полноценную компанию, приходится делегировать полномочия, мотивировать людей и заменять тех, кто мотивации не поддается".

Не стоит забывать и о юридической стороне любого бизнеса. И дело не только в самой сделке между инвестором и фаундерами. Хотя здесь рисков тоже хватает.

Перед тем, как делать вложение, стоит оценить, насколько команда стартапа погружена в юридические тонкости своей отрасли, готова ли она к серьезным правовым вызовам, разработаны ли сценарии на случай кризиса. Если экспертизы недостаточно, задача инвестора - помочь команде разобраться в вопросе. Ведь всего один судебный иск может убить даже самый успешный проект.

Пример – украинский стартап по анализу ДНК Titanovo. Когда компания получила повестку в суд от большого американского конкурента, ее продажи достигали $1 млн.

После вынужденного закрытия проекта основатель Titanovo написал, что его творение "потопила торпеда судебного иска". Но вместе со стартапом на дно идут и его инвесторы. Об этом не стоит забывать.

Возвращаясь к основателям Restream, нужно сказать, что их первый проект опередил свое время. Если для основателей это комплимент, то для инвестора может быть перспективой будущих потерь, говорит Сергей Карташов.

Вкладывать деньги в идеи, которые будут востребованы через 5-10 лет, дело рисковое. Нужно тщательно взвешивать все за и против, проводить оценку рынка, понимать, успевает ли инфраструктура за вашей революционной идеей. В крайнем случае – подождать, когда продукт начнут использовать в повседневной жизни. Чрезмерный хайп не всегда играет на руку начинающему инвестору и порой несёт с собой дополнительные риски.

Подводя итог, Сергей Карташов советует начинающим IT-инвесторам выбирать качественную и надежную команду, у которой, кроме блестящей идеи, есть необходимые организационные, юридические и бизнес-навыки.

"Инвесторы часто отдают предпочтение неопытным фаундерам. Им легко диктовать выгодные для себя условия сотрудничества. В свою очередь опытный предприниматель может стать для инвестора головной болью с необходимостью идти на сложные компромиссы. Однако, в последнем случае эффективность проекта будет в тысячи раз выше", – говорит партнер технологической компании Roosh.

В целом Сергей Карташов советует молодым инвесторам сосредоточиться на собственной экспертизе. Выбрать отрасль, с которой они знакомы. Ведь задача инвестора кажется легкой только на первый взгляд – дать денег. На самом деле эффективные инвестиции – это постоянное взаимодействие с вашими проектами с целью добиться общего успеха.