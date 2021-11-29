Только один из 10 проектов на рынке достигает успеха – Карташов

 
Ексклюзивы
1/5
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
Просмотров: 3132
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Просмотров: 3474
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
2 Просмотров: 2430
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
Просмотров: 405
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
Просмотров: 2214
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
Просмотров: 396
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Просмотров: 2025
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Просмотров: 2835
Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора
Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора
Просмотров: 891
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
2 Просмотров: 1404
Фото
Все фото
6
4
21
5
6
Рада за год &quot;накрутила&quot; за коммуналку более 23 млн грн
Рада за год "накрутила" за коммуналку более 23 млн грн
Новые банкноты гривны вошли в обращение
Новые банкноты гривны вошли в обращение
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Видео
Все видео
Веерных отключений не будет - Зеленский
Веерных отключений не будет - Зеленский
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
"Схемы" рассказали о финансовых авантюрах Зеленского и Шефира
"Схемы" рассказали о финансовых авантюрах Зеленского и Шефира
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
Интервью
1/5
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
Просмотров: 1125
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 792
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3240
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3753
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4851
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
26 ноября 2021
Просмотров: 540
Майдан був очищенням
В останні дні помаранчевої революції мене образили. Майдан того дня буяв прапорами. Люди вітали одне одного. Майдан був усміхненим і щасливим: ...
понедельник, 29 ноября 2021 13:20

Только один из 10 проектов на рынке достигает успеха – Карташов

  Комментировать
Только один из 10 проектов на рынке достигает успеха – Карташов
Сергей Карташов из Roosh: Только один из десяти проектов на рынке достигает успеха

Путь инвестора долог и тернист. Все хотят стать рок-звёздами на новых, динамичных и непредсказуемых рынках. Но вложиться в стартап – ещё не значит преуспеть. Большинство проходит череду провальных вложений перед тем, как найти и "оседлать" своих единорогов. О типовых ошибках начинающих инвесторов рассказал Сергей Карташов, Senior Partner технологической компании Roosh. Сергей дал несколько советов, как молодым инвесторам стать успешными, и каких ошибок избегать при выборе стартапов для инвестирования.

Сергей убежден, что сегодня инвестиционный рынок переживает кардинальные изменения, при этом находясь на подъеме. Все больше фондов и предпринимателей отходит от перспективы сиюсекундной прибыли, вкладывая деньги в идеи и долгосрочные ценности.

Наиболее рискованные, венчурные инвестиции, в первом полугодии 2021 года составили $290 млрд. Это более, чем вдвое превышает показатели 10-летней давности. Практически ежедневно на рынке появляются новые "единороги" с капитализацией в $1 млрд и больше. Сегодня таких компаний около 900, причем 300 из них обрели престижный статус в этом году.

Но далеко не каждая компания имеет перспективы стать единорогом. Да и вообще добиться успеха или хотя бы окупиться. Поэтому стоит очень тщательно проанализировать стартап перед его финансированием. Одной из самых распространенных ошибок начинающих инвесторов становятся вложения без понимания рынка. Если такую сделку не сопровождают признанные во всем мире гиганты, типа Sequoia Capital или Andreessen Horowitz, или другие фонды, в портфеле которых не один десяток успешных проектов, Сергей Карташов рекомендует серьезно задуматься перед инвестированием средств.

"За сотнями успешных историй скрыты тысячи провалов. По данным PwC, в 2017 году только один из 10 проектов на рынке был успешным. За четыре года тенденция не изменилась", – отмечает Сергей.

Выбор объекта инвестиций – процесс длительный и ответственный. Часто начинающие инвесторы стремятся найти таланты, при этом игнорируя другие, не менее ключевые аспекты. К примеру, умение команды капитализировать свою идею или составить грамотный бизнес-план.

Немногие знают, что первый проект от основателей платформы Restream (ее оценка сегодня достигает около $250 миллионов) с крахом провалился. Их сервис для трансляции платных обучающих вебинаров Tutorsband прожил всего четыре года, потратив за это время $480 000 ангельских инвестиций. Сергей Карташов объясняет подобные неудачи недостаточной бизнес-экспертизой фаундеров:

"Часто случается, что команда талантливых инженеров, сосредоточившись исключительно на разработке высокотехнологичного продукта, забывает о правилах бизнеса. Особенно это касается начинающих маркетплейсов. Учредителям просто не удается связать покупателей услуг с их продавцами. Или же не хватает навыков построения команды. Ведь когда группа друзей превращается в полноценную компанию, приходится делегировать полномочия, мотивировать людей и заменять тех, кто мотивации не поддается".

Не стоит забывать и о юридической стороне любого бизнеса. И дело не только в самой сделке между инвестором и фаундерами. Хотя здесь рисков тоже хватает.

Перед тем, как делать вложение, стоит оценить, насколько команда стартапа погружена в юридические тонкости своей отрасли, готова ли она к серьезным правовым вызовам, разработаны ли сценарии на случай кризиса. Если экспертизы недостаточно, задача инвестора - помочь команде разобраться в вопросе. Ведь всего один судебный иск может убить даже самый успешный проект.

Пример – украинский стартап по анализу ДНК Titanovo. Когда компания получила повестку в суд от большого американского конкурента, ее продажи достигали $1 млн.

После вынужденного закрытия проекта основатель Titanovo написал, что его творение "потопила торпеда судебного иска". Но вместе со стартапом на дно идут и его инвесторы. Об этом не стоит забывать.

Возвращаясь к основателям Restream, нужно сказать, что их первый проект опередил свое время. Если для основателей это комплимент, то для инвестора может быть перспективой будущих потерь, говорит Сергей Карташов.

Вкладывать деньги в идеи, которые будут востребованы через 5-10 лет, дело рисковое. Нужно тщательно взвешивать все за и против, проводить оценку рынка, понимать, успевает ли инфраструктура за вашей революционной идеей. В крайнем случае – подождать, когда продукт начнут использовать в повседневной жизни. Чрезмерный хайп не всегда играет на руку начинающему инвестору и порой несёт с собой дополнительные риски.

Подводя итог, Сергей Карташов советует начинающим IT-инвесторам выбирать качественную и надежную команду, у которой, кроме блестящей идеи, есть необходимые организационные, юридические и бизнес-навыки.

"Инвесторы часто отдают предпочтение неопытным фаундерам. Им легко диктовать выгодные для себя условия сотрудничества. В свою очередь опытный предприниматель может стать для инвестора головной болью с необходимостью идти на сложные компромиссы. Однако, в последнем случае эффективность проекта будет в тысячи раз выше", – говорит партнер технологической компании Roosh.

В целом Сергей Карташов советует молодым инвесторам сосредоточиться на собственной экспертизе. Выбрать отрасль, с которой они знакомы. Ведь задача инвестора кажется легкой только на первый взгляд – дать денег. На самом деле эффективные инвестиции – это постоянное взаимодействие с вашими проектами с целью добиться общего успеха.

Объектив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Только один из 10 проектов на рынке достигает успеха – Карташов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
ноября

Кличко-старший раскритиковал брата за поражение от Фьюри

Утвердили официальные символы главы государства

Самое читаемое
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
 1 Просмотров: 28505
Гороскоп на 29 ноября – 5 декабря: кого и как обрадует начало зимы
Гороскоп на 29 ноября – 5 декабря: кого и как обрадует начало зимы
 Просмотров: 8847
Кароль в Беларуси дала интервью рупору Лукашенко - ее назвали &quot;дешевой приспособленкой&quot;
Кароль в Беларуси дала интервью рупору Лукашенко - ее назвали "дешевой приспособленкой" 1 Просмотров: 8676
Ученые нашли способ уничтожения коронавируса за две секунды
Ученые нашли способ уничтожения коронавируса за две секунды Просмотров: 8370
Лавандовый флер и конфетное омбре: показали 7 идей нежного маникюра
Лавандовый флер и конфетное омбре: показали 7 идей нежного маникюра
7
 Просмотров: 6489
Экономика
Посол Германии рассказала, сколько еще не будет работать "Северный поток-2"
Посол Германии рассказала, сколько еще не будет работать "Северный поток-2" Просмотров: 108
До конца года почти миллион человек в селах подключат к интернету
До конца года почти миллион человек в селах подключат к интернету Просмотров: 45
Валюта стремительно подорожала после выходных
Валюта стремительно подорожала после выходных Просмотров: 1638
Рада за год "накрутила" за коммуналку более 23 млн грн
Рада за год "накрутила" за коммуналку более 23 млн грн
6
 Просмотров: 756
"Северный поток-2" может начать работу без сертификации - СМИ
"Северный поток-2" может начать работу без сертификации - СМИ Просмотров: 702
Больше всего комментируют
15
Порошенко объяснил, как можно остановить Путина
9
ДБР возбудило уголовное дело за видео журналиста Бутусова "По российским оккупантам огонь"
5
"Его ликвидируют те, кто его и накачивает" - Арестович попросит госохрану для Бутусова
3
Ветеран войны, депутат Харьковского горсовета от "ЕС" Корсунов нашел в своей машине прослушку
2
Байден отреагировал на разговоры о перевороте в Украине
Голосов: 26975
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть