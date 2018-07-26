Тендер Укрзализныци на поставку 54 пассажирских вагонов в 2018 году под вопросом

16 июля стали известны ценовые предложения участников тендера Укрзализныци на поставку 54 пассажирских вагонов

С 14 мая текущего года продолжается тендер Укрзализныци на поставку 54 пассажирских вагонов. 9 июля прошло заседание тендерного комитета, опубликовано в ProZorro его решение о соответствии поданных заявок условиям торгов. 16 июля - состоялся аукцион, стали известными ценовые предложения участников. ПАО "КВСЗ" предложил самую низкую цену среди участников.

И уже на следующий день многие СМИ сообщили новость, что Крюковский вагоностроительный завод выиграл тендер на поставку пассажирских вагонов по четырем лотам на общую сумму более 1,5 млрд. грн. Журналисты даже представить себе не могли, что может быть иначе. Но, не так все просто в королевстве, которое именуется Укрзализныця. Тендерный комитет должен сравнить цены участников и подписать протокол. Он собирался 17-го, 19-го, затем 23 июля. Новое заседание назначено на 8 августа. "Почему?" - спросите вы. А потому что 13 человек тендерного комитета не могут принять простое решение. Потому что надумали проводить новый анализ и сравнение цен на рынке. Как говорится, после драки. Потому что непрофессионализм, безответственность, несоблюдение требований Закона Украины "О публичных закупках" стали нормой в работе отдельных руководителей УЗ.

В течение этого тендера все наблюдали за действиями Укрзализныци. Например, только 16 июля согласно Закону Украины "О публичных закупках" можно было обнародовать предложенные производителями цены. Однако еще 23 июня (!) на официальном сайте ПАО "Укрзализныця" появилась информация с обвинениями в адрес Крюковского вагоностроительного завода в установлении якобы очень высоких цен на пассажирские вагоны. Информация содержала цифры, которые не соответствуют действительному положению дел. Было очевидно, что эти обвинения беспочвенны и провокационны.

Эта публикация в том числе дискредитировала и правление ПАО "Укрзализныця", которое приняло решение об объявлении указанных процедур закупки, а также причастные департаменты, которые вели работу по определению технических требований к вагонам, провели анализ рынка и сформировали ожидаемую стоимость закупки. УЗ, готовясь к закупкам вагонов в 2018 году, провели несколько техсоветов, заседаний ценовой комиссии, правлений по утверждению бюджета, согласований документов в Минэкономразвития. И первый вице-премьер-министр Степан Кубив утвердил этот бюджет. Вся страна видела по телевидению, как и.о.правления УЗ доложил премьер-министру Украины, что все в порядке, у него нет сомнений по закупке 54 пассажирских вагонов в 2018 году, тендер на выходе. И вот сегодня кто-то начал ревизировать документы, подписанные правлением УЗ и Кабмином, при этом обвиняя КВСЗ.

Укрзализныця в лице своей пресс-службы, и.о. председателя правления публично рассказывает о ценовых позициях участников до торгов. Им вторят двадцать электронных СМИ Украины, единодушные в "справедливой оценке" негодующего Государственного монополиста – УЗ. Нонсенс! А ПАО "КВСЗ" не могло даже предоставить публичные объяснения по этому поводу, поскольку это нарушение Закона Украины "О публичных закупках", так как раскрывать ценовое предложение до проведения аукциона ни КВСЗ, ни Укрзализныця не имеют права. Тем не менее, на следующий день после массовых публикаций "о непомерных ценовых аппетитах "монополиста КВСЗ" Крюковский вагонзавод обратился к и.о. председателя правления УЗ Евгению Кравцову с письмом, в котором была просьба дать объяснения, предложение провести расследование и разобраться, почему так произошло. Ответа до сегодняшнего дня, к сожалению, не последовало.

Но! 22 июля, в воскресенье, специалисты КВСЗ получили от УЗ новый "анализ" цен. Уже 23 июля председатель наблюдательного совета ПАО "КВСЗ" Владимир Приходько снова обратился в Укрзализныцю: ситуация непонятная, почему поступают новые "расчеты" цен, в которых имеет место манипуляция фактами и цифрами. Давайте срочно вместе разберемся. Более того, Владимир Иванович позвонил руководству УЗ: направляем письмо, прочитайте, вникните, решите! И снова не слышат!

Еще 16 июля текущего года на официальном сайте КВСЗ была размещена статья "Цены на пассажирские вагоны КВСЗ - ниже рыночных".

В ней анализ цен на пассажирские вагоны КВСЗ и других производителей, в частности белорусских и российских вагоностроителей.

Начиная с 2016 года, Укрзализныця закупает пассажирские вагоны в соответствии с требованиями Закона Украины "О публичных закупках" по результатам открытых торгов в системе ProZorro. И именно УЗ по результатам мониторинга и определенных ею технических характеристик подвижного состава сама определяет ожидаемую стоимость закупки!

Так, в 2016 году в объявленных тендерах ПАО "Укрзализныця" определила ожидаемую стоимость одного пассажирского вагона на уровне 17 млн грн, хотя в то время средняя рыночная цена нового пассажирского вагона составила 19 млн грн (все цены приведены с НДС). Тогда, по результатам проведенного тендера ПАО "КВСЗ" был признан победителем. Цена купейного пассажирского вагона в базовой комплектации составила 16, 959 млн грн, что значительно ниже рыночных цен того периода.

В 2017 году Укрзализныця объявила тендер на закупку 38 пассажирских вагонов. Цена одного вагона предусмотрена на уровне 23,04 млн грн. Да, указанная цена была на 21% выше рыночной стоимости пассажирского вагона в 2016 году, но по официальным данным Минфина индекс цен производителей в 2016 году составлял 135,8%. А это более чем в 1,5 раза выше, чем рост цен на пассажирские вагоны.

Тендер текущего года на приобретение 54 пассажирских вагонов (21 купейный, 20 типа СВ, 11 купейных с купе начальника поезда и 2 вагона для международных перевозок) Укрзализныця объявила, как уже было сказано, 14 мая. И действительно, в системе ProZorro ожидаемая по расчетам УЗ стоимость одного пассажирского купейного вагона составила 28 млн 043 тыс. 640 грн. Но - это ожидаемая стоимость закупки, а не ценовое предложение ПАО "КВСЗ", как это неверно указано в статье УЗ.

К тому же есть очень важный момент, который существенно повлиял на цену. ПАО УЗ внесены изменения в технические требования к комплектации пассажирских вагонов. УЗ хочет, чтобы они были укомплектованы тележками новой, безлюлечной конструкции с дисковыми тормозами, чтобы были установлены светодиодные светильники, кофемашины, улучшенное современное покрытие пола. И это нормально.

Специалистами профильных департаментов ПАО "Укрзализныця" была проведена огромная работа по повышению комфортабельности и безопасности пассажирских перевозок. Одним из основных мероприятий является переход на закупку вагонов с тележками безлюлечной конструкции, у которых лучшая плавность хода, меньший тормозной путь, а это – комфорт и безопасность для пассажиров. Противоюзное устройство, установленное на них, защищает от повреждения поверхность качения колес при экстренных и полных служебных торможениях. А это, в свою очередь способствует увеличению пробега вагонов и ресурса тележек. Срок службы новых тележек - 40 лет (у прежних украинских – 30, у российских, которые они массово ставят на свои вагоны, - 28). То есть тележки КВСЗ лучше аналогов, применяемых сегодня на рынке!

Все эти решения были приняты Научно-техническим советом ПАО "Укрзализныця" и согласованы Правлением УЗ. Выполнение всех этих требований, конечно, сказывается на стоимости пассажирского вагона, увеличивая ее. Ценовое предложение КВСЗ за один вагон после раскрытия тендерных предложений составило 28 млн 043 тыс. 400 грн. И, как уже отмечалось, оно оказалась наименьшим.

Или может быть УЗ хочет купить вагоны в России, говоря в своей публикации от 23 июня, что там они дешевле? Во-первых, не дешевле. А во-вторых, как же надо не любить свою страну, чтобы сегодня безосновательно заявлять о том, что вагоны страны-агрессора якобы предпочтительнее по цене! Как следствие этих действий УЗ – появление в печати стран СНГ и России негативных статей с утверждением типа "в Украине не собираются поддерживать национального производителя".

На Крюковском вагоностроительном заводе заботятся о репутации предприятия. Публичное акционерное общество ведет прозрачный бизнес, что подтверждают ежегодные международные аудиты. Поэтому, мягко говоря, неприятно читать на сайте партнера недостоверную и безосновательную информацию, которая дискредитирует отечественного производителя, негативно влияет на его имидж на международном рынке.

Тем более странно видеть промедления, умышленное откладывание принятия решения тендерного комитета, оттягивание сроков заключения договора и начала поставки вагонов. Плевать, что социальные сети пестрят постами и фотографиями пассажирских вагонов, где выросли грибы, ходят толпами тараканы, не открываются окна, не работают кондиционеры и прочее. Пассажир украинский терпеливый, еще потерпит, пока государственные служащие высокого ранга решают свои дела. А в это время сварщики, электромонтажники и другие специалисты высокой квалификации едут в Польшу и Германию, где своим трудом успешно поддерживают экономику этих стран. Пожалуй, это и есть самое страшное в этой истории: мы теряем людей!

Как раз в эти дни мы вспоминаем в связи с днем ​​рождения генерального директора УЗ 2000-2004 годов, Министра транспорта и связи Георгия Кирпу, который так рано ушел из жизни. Но он навсегда останется примером того, как нужно стремиться к изменениям, много и самоотверженно работать, чтобы эти изменения пришли в Укрзализныцю и в экономику страны. Ведь именно с его приходом к руководству Государственным монополистом – Укрзализныцей в Украине начали эксплуатироваться первые скоростные поезда национального производителя - ПАО "КВСЗ", на смену которым в 2012 году пришли, быстро ставшие печально известными из-за их массовых отказов в эксплуатации в первые годы, корейские поезда "Хюндай".

Начиная с 1991 года, в Укрзализныце сменилось 20 генеральных директоров. И все они работали с Крюковским вагоностроительным на партнерских началах, завод всегда неукоснительно выполнял свои обязательства, всегда шел навстречу УЗ, когда нужна была помощь в ремонтах, в том числе и модернизации тех же корейских электропоездов. Сегодня, чтобы прикрыть отсутствие реальной деятельности, ощутимых шагов вперед, неумение (или нежелание) осуществить закупку новой техники у отечественного производителя, руководство УЗ пытается этого производителя опорочить.

Немного цифр. С 2009 по 2018 годы Укрзализныця приобрела у КВСЗ аж 92 пассажирских вагона локомотивной тяги. Для сравнения: за год до этого, в 2008 году только в один год было приобретено столько же вагонов – 92! За эти же десять последних лет среднегодовой объем реализации по всем заказам УЗ составил всего лишь 9,2% от общего объема продаж ПАО "КВСЗ" Вот так, в год по чайной ложке, а в некоторые - вообще ноль. И это при огромном отложенном спросе на грузовые и пассажирские вагоны. И это при том, что КВСЗ совместно с украинскими предприятиями-поставщиками комплектующих может выпускать и поставлять до 300 пассажирских вагонов в год! При том, что премьер-министр Владимир Гройсман принимал три раза решения о поддержке украинского вагоностроения: в декабре 2016 года и два раза в течении 2017-го. Первый вице-премьер Степан Кубив, вице- премьер Владимир Кистион - по два раза каждый подписывали решения на эту тему.

Все вышесказанное доказывает, насколько сложно в Украине получить заказ, как много препятствий возникает на этом пути. Государственный монополист – Укрзализныця не оказывает должной поддержки национальным производителям. И при этом еще пытается дискредитировать Крюковский вагоностроительный завод, который за собственные средства в сотрудничестве с Укрзализныцей, Национальной Академией наук, многочисленными украинскими предприятиями за пятнадцать лет создал отрасль пассажирского вагоностроения, освоил производство всех видов грузовых и пассажирских вагонов локомотивной тяги, электропоездов, дизель-поездов, поездов метро, электровозов. Не каждое, созданное в этот период государство могло это себе позволить! А Украина стала страной, которая сегодня производит все виды рельсового подвижного состава.

Надеемся, что Закон и правда восторжествуют, КВСЗ получит заказ на 54 пассажирских вагона. И от этого выиграют все: Укрзализныця получит новую технику, пассажиры смогут комфортно и безопасно путешествовать, ПАО "КВСЗ" и его 181 украинский партнер – поставщик, учреждения науки, такие как Днепропетровский ДИИТ, Кременчугский ВНИПТИ вагон, Киевский НИИКТИ Укрзализныци будут работать, платить налоги в бюджеты всех уровней. Государственный монополист – ПАО "Укрзализныця" станет примером среди крупнейших монополистов Украины в поддержке (настоящей, а не декларируемой) национальных товаропроизводителей, которые обеспечивают ее так необходимой техникой. И наша страна в целом будет жить и развиваться.

Георгий Игнатов,

главный конструктор ПАО "КВСЗ",

создатель пассажирских вагонов локомотивной тяги, дизель- и электропоездов,

лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники за создание семейства пассажирских вагонов для скоростного движения