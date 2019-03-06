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среда, 06 марта 2019 12:44

Телевидение подорожало: как изменились тарифы с начала года

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Телевидение подорожало: как изменились тарифы с начала года
Большинство операторов цены на пользование телевидением подняли с 1 января. Правда были те, кто отсрочил рост тарифов до 1 февраля и 1 марта. Фото: dniprograd.org

В Украине провайдеры подняли абонентскую плату за пользование телевидением на 15-25%.

Тарифы выросли из-за повышения платы за лицензию украинским телегруппам. Правда цены на телеканалы 4 ведущих телегрупп в этом году выросли только на 4,5 грн - с 6,9 до 10,5 грн с абонента, передает Телекритика.

Теперь минимальные тарифы за доступ к пакетам только с украинскими телеканалами не могут быть ниже 56-70 грн. Цена зависит от региона.

Большинство операторов цены подняли с 1 января. Правда были те, кто отсрочил рост тарифов до 1 февраля и 1 марта.

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Так, 1 февраля компания Воля на 15-20% подняла стоимость своих услуг. Тарифы выросли для самых дешевых социальных пакетов - с 80 до 100 грн в месяц.

В группе компаний Триолан тариф на пользование телевидением подняли 1 января - с 50 до 70 грн в месяц. Компания Ланет повысила стоимость услуг с 1 марта.

Украина попала в перечень стран с самым дешевым мобильным интернетом, заняв четвертое место после Индии, Кыргызстана и Казахстана.

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