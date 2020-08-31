Техосмотр по-новому: как будут проверять автомобили

Законопроект предлагает два вида технического экзамена. Фото: pixabay.com

Техосмотр планируют переименовать в "проверку транспорта на пригодность к эксплуатации" (ПТПЭ), чтобы это не ассоциировалось с коррупционным обзором от Госавтоинспекции.

Законопроект предлагает 2 вида технического экзамена: периодическая проверка транспорта и придорожный обзор.

MMR передает детали периодической проверки:

- частные легковушки и легковые грузовики массой до 3,5 т будут проходить первую проверку через 4 года с момента регистрации, а затем каждые два года;

- такси - через 1 год с момента регистрации и ежегодно;

- автобусы, микроавтобусы - через 1 год с момента регистрации и каждые полгода;

- грузовики и полуприцепы с весом более 3,5 тонны - через 1 год с момента регистрации и ежегодно;

- мотоциклы с двигателем объемом более 125 см³ - через 2 года с момента регистрации и каждые 2 года.

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Мининфраструктуры предлагает ввести обязательный техосмотр, независимо от даты предыдущей проверки, в случае перерегистрации автомобиля; изменении типа, назначения или параметров конструкции транспорта; ДТП.

Не придется проходить проверку владельцам:

- транспортов с максимальной скоростью до 25 км/ч;

- антикварных транспортов;

- спортивных машин;

- автомобилей с дипломатической неприкосновенностью;

- тракторов и сельхозтехники с объемом двигателя до 50 см³.

Во время придорожного осмотра проведут проверки:

- первоначальную. Будут проверять свидетельство о пригодности транспорта, осуществят визуальную оценку состояния. Также проверят, были ли устранены замечания с момента последнего техосмотра;

- углубленную. В случае выявления технических несоответствий - свидетельство о пригодности аннулируется, в связи с чем придется ехать на СТО и повторно сдавать экзамен. После углубленного осмотра, водитель получит иммунитет к проверкам на три следующих месяца.

До конца текущего года Мининфраструктуры планирует ввести обязательный техосмотр для всех видов транспорта. Решение связано с требованием Соглашения об ассоциации с Евросоюзом о повышении безопасности на дорогах.