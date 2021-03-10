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среда, 10 марта 2021 15:57

Тариф на передачу электроэнергии поднимать не будут

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Тариф на передачу электроэнергии поднимать не будут
Ранее регулятор планировал повысить тариф. Фото: pexels.com

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оставила тариф на передачу электроэнергии на уровне 293,93 грн/МВт-час.

Ранее регулятор планировал повысить тариф госкомпании "Укрэнерго" до 300,6 грн/МВт-ч, пишет УНИАН.

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Соответствующее постановление было принято на очередном заседании регулятора. Согласно документу, такое решение было принято с учетом снижения производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии, устойчивой тенденции укрепления рубля по отношению к евро, а также через многочисленные обращения потребителей электроэнергии.

Рост стоимости коммунальных услуг в январе по сравнению с декабрем 2020 года заметили 64,7% украинцев.

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10
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