Власть не справилась со снижением коммунальных тарифов

64,7% украинцев заметили рост стоимости коммунальных услуг в январе по сравнению с декабрем 2020-го года.

19,6% пользователей услуг говорят, что тарифы почти не изменились, сообщается в результатах опроса КМИС.

5,6% опрошенных заметили снижение стоимости, а 10,1% затруднились ответить на вопрос.

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81,9% украинцев считают, что власть не справилась с задачей снизить коммунальные тарифы в январе. Противоположного мнения придерживаются 9,4%. Затруднились ответить на вопрос 8,6% опрошенных.

Автор: КМИС В опросе приняли участие 1207 респондентов

Киевский международный институт социологии проводил всеукраинский опрос с 23 февраля по 1 марта 2021 года. В нем приняли участие 1207 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме АР Крым.

Тариф на электроэнергию для населения с 1 апреля, скорее всего, не изменится и составит 1,68 грн/кВт.