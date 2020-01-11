Таможня собрала рекордную сумму сборов

В 2019 году таможня собрала $14,6 млрд..
Это рекордная прибыль за 10 лет. На миллиард больше, чем в 2018 году, сообщил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.
Он заявил, шо это второй результат за всю историю Украины после 2008 года, когда был значительный экономический рост и не было российской агрессии.
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Нефедов отметил, что таможня даже в начале реформы работает гораздо эффективнее, чем в 2008 году.
Впервые Служба безопасности Украины совместно с Государственной таможенной службой провели поручение о проверке товаров в онлайн-форме. Запрос был направлен на проведение осмотра партии товаров широкого потребления и электротехники на Одесской таможне.
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