Таможня собрала рекордную сумму сборов

В 2019 году таможня собрала $14,6 млрд..

Это рекордная прибыль за 10 лет. На миллиард больше, чем в 2018 году, сообщил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

Он заявил, шо это второй результат за всю историю Украины после 2008 года, когда был значительный экономический рост и не было российской агрессии.

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Нефедов отметил, что таможня даже в начале реформы работает гораздо эффективнее, чем в 2008 году.

Автор: Facebook Таможня получила рекордный доход

Впервые Служба безопасности Украины совместно с Государственной таможенной службой провели поручение о проверке товаров в онлайн-форме. Запрос был направлен на проведение осмотра партии товаров широкого потребления и электротехники на Одесской таможне.