Свинина подорожала после праздников

Килограмм живой массой сейчас стоит до 46,6 грн. Фото: Олена Луценко

Мясо свиней в Украине дорожает. Килограмм живой массой для забоя сейчас стоит до 46,6 грн. Это на 2% дороже, чем на прошлой неделе.

"Если накануне Пасхи живца преимущественно реализовывали по 45-46 гривен, то в первую неделю мая стоимость выросла на 1 гривну. Кое-где цена превышала 47 гривен", - сообщают в ассоциации "Свинари Украины".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое

Рост цены не повлиял на продажи. В супермаркетах цены на свинину стартуют от 100 грн. В частности, вырезку продают по 168 грн/кг, корейку по 144 грн/кг. Сало в среднем стоит 119 грн/кг.

Цена на мясо в Украине стабилизировалась благодаря локдауну. Спрос на него упал, поэтому не дорожает. Еще одна причина - закрытие ресторанов.