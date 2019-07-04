Швейцария может конфисковать деньги соратника Януковича

Швейцария может конфисковать замороженные деньги Иванющенко. Фото с открытых источников.

В Швейцарии могут конфисковать заблокированы 72 млн франков бывшего соратника Виктора Януковича, экс-депутата от "Партии регионов" Юрия Иванющенко.

Деньги заблокированы в рамках уголовного дела о хищении в 2013-м десятков миллионов долларов, полученных Украиной от продажи квот по Киотскому протоколу, передает DW.

Правоохранители подозревают, что подконтрольные жене Иванющенко фирмы получили от государства без тендера заказ на утепление школ и других объектов социальной инфраструктуры за "киотские" средства, но работы не выполнили, а деньги вывели в Швейцарию.

Также в рамках этого дела заблокирован бизнес-центр стоимостью около 20 млн евро, который наполовину принадлежит Иванющенко.

Ирина Иванющенко отвергает все обвинения и уверяет, что заблокированы деньги не связаны с человеком и "Киотским" заказом. Одиозный экс-регионал с помощью решений украинских судов пытается разморозить деньги.

В апреле этого года Киевский апелляционный суд обязал прокуратуру закрыть "Киотское" уголовное производство "из-за затягивания расследования".

Другое подобное решение суд выносил в 2017-м. Но оно было отменено в кассационной уголовном суде. Иванющенко также пытается судиться в Швейцарии, однако до сих пор суды этой страны отвергали его иски.

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Федеральное ведомство юстиции Швейцарии постановило, что средства будут разморожены только в том случае, если Генеральная прокуратура Украины сообщит швейцарскую сторону о невозможности доведения дела до судебного приговора. Но если генпрокурор и напишет в Швейцарию письмо о том, что производство закрыто, это не будет означать автоматического размораживания средств.

Причина в том, что фамилия Иванющенко содержится в швейцарском санкционного списка.

По закону Швейцарии, страна может не размораживать активы иностранных екс-чиновников, даже когда их страны зарывают производства.

В таком случае деньги могут быть конфискованы в пользу швейцарского бюджета.

Чтобы спасти активы от конфискации, Иванющенко с декабря 2017 требует удалить его фамилию из санкционного списка, но Швейцария не спешит это делать.

Сейчас в Украине есть все необходимое для расследования дела. Еще в 2017- м Швейцария передала Украине банковские документы, которые могут доказать незаконное происхождение денег на счетах Юрия Иванющенко и его семьи.

Федеральный административный суд считает, что переданных доказательств может оказаться вполне достаточно, чтобы украинская сторона добивалась в Швейцарии конфискации средств Иванющенко и передачи их Украине.

Чтобы ускорить экономический рост в Украине на 5-6% в год, надо вводить реформы. МВФ посоветовал, как ето устроить.