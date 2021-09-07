Сварили последнюю трубу "Северного потока-2"

Газопровод поможет удовлетворить долгосрочные потребности европейского энергетического рынка. Фото: Reuters

В Балтийском море специалисты трубоукладочного судна Fortuna сварили последнюю трубу второй нитки газопровода "Северный поток-2" и погрузили ее в воду.

Газопровод надеются запустить до конца 2021 года, сообщила компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта.

"Следующий шаг - стыковка секции газопровода, идущего от берега Германии, с секцией, тянущейся от вод Дании. Затем проведут пусконаладочные работы для безопасного ввода смонтированного оборудования в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что газопровод поможет удовлетворить долгосрочные потребности европейского энергетического рынка в импорте, а также повысит безопасность и надежность поставок российского газа.

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"Северный поток-2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Длиной 1234 км В декабре 2019 года строительные работы остановили из-за введения санкций США, однако их возобновили в конце 2020-го. В декабре позапрошлого года Украина и Россия заключили газовое соглашение на пять лет. Москва согласилась на транзит газа через Украину с возможным продлением контракта еще на 10 лет. В 2020 году объем транзита должен был составлять 65 млрд куб. м, следующие четыре года - по 40 млрд куб. м. В то же время Нафтогаз простил российской стороне штраф на $7,4 млрд, который на Газпром наложил Антимонопольный комитет Украины. Также Киев отказался от исков в международные суды на $12 млрд. В свою очередь, Газпром заплатил Нафтогазу $2,9 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража за недопоставленный газ для транзита. Если "Северный Поток-2" введут в эксплуатацию, Украина имеет несколько сценариев действий.