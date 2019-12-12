Суд арестовал активы владельца "Дельта Банка" на 690 млн грн

В Фонде заявили, что готовят кассационную жалобу Фото: rbc.ua

10 декабря Северный апелляционный хозяйственный суд по иску Фонда гарантирования вкладов физлиц наложил арест на активы, принадлежащие владельцу "Дельта Банка" Николаю Лагуну.

"Суд удовлетворил апелляционную жалобу Фонда на решение Хозяйственного суда Киева от 02.10.19 о взыскании с Лагуна вреда, причиненного банка и его кредиторам в размере 691 297 000 грн и запретил ему совершать любые действия по отчуждению имущества в пределах суммы взыскания", - говорится в сообщении пресс службы Фонда гарантирования вкладов.

В Фонде гарантирования отметили, что это обеспечит реальное исполнение судебного решения в случае удовлетворения судом исковых требований и является первым примером применения судом разумного подхода установления баланса интересов кредитора в этой категории дел.

По другому иску Фонда, в котором Лагун является ответчиком совместно с 7 другими связанными лицами "Дельта Банка", Северный апелляционный хозяйственный суд 27 ноября подтвердил решение суда первой инстанции об оставлении этого коллективного иска без рассмотрения из-за якобы нарушение правил объединения исковых требований.

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В Фонде заявили, что готовят кассационную жалобу.

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