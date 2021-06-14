Суд арестовал акции компаний, связанных с АЗС Медведчука

Сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн. Фото: facebook.com/Glusco.Ukraine

Суд арестовал акции 28 компаний сети АЗС Glusco за неуплату налогов. Ее связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Компании ввозили нефтепродукты и скрывали реальные объемы импорта, сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.

Сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн. В таможенных декларациях указывали заниженные качественные показатели топлива - стандарт Евро-4. Для достижения показателя Евро-5 на нефтебазах его смешивали с топливом для реактивных двигателей. Затем продавали.

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По словам правоохранителей, владельцы этих 28 компаний планировали перерегистрировать их на других лиц.

"На основании постановления суда наложен арест на корпоративные права 28 компаний, в собственности которых находятся также и вышеупомянутые АЗС на общую сумму более 700 млн гривен", - пишут в ДФС.

С апреля компания Proton Energy Group S.A., поставлявшей топливо сети АЗС Glusco, остановила продажу продукции на украинский рынок. Почти 85% поставок Proton Energy Group S.A. осуществляет по годовым терм-контрактам. Клиентами являются крупнейшие игроки рынка Украины: Wexler Group, ОККО, WOG, KLO, Glusco.